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Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına fiilen başladık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı konuşmasında, '21 Şubat'tan bu yana 11 ilimiz genelinde toplam 27 bin 253 konutun yapımına fiilen başladık.' ifadelerine yer verdi.

11 Mart 2023 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına fiilen başladık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Başkanlığı'ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından detaylar:

- Depremin hemen sonrasında çok kısa sürede 20 binden fazla konutun inşasının başladığını görüyoruz. Bu büyük bir başarıdır. İnşallah süreç içerisinde kalan konutları da hızlıca halkımıza teslim edeceğiz.

Bakan Kurum'un açıklamalarından detaylar:

- Mağdur olan tüm vatandaşlarımızın mağduriyetini bir an önce gidermek için bir seferberlik anlayışıyla afetzede kardeşlerimizin yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz.

- Diyarbakır'da da konteyner sürecine geçişe ilişkin altyapı çalışmaları sürüyor. Kalıcı konutlara ilişkin de nasıl depremin ilk anında seferber olduysak aynı anlayışta yürüteceğiz.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini de 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyor olacağız. Diyarbakır'a da bu kapsam da 18 bin konut ve 3 bin köy konutu yapımı planlandı.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyoruz. 21 Şubat'tan bu yana 11 ilimiz genelinde toplam 27 bin 253 konutun yapımına fiilen başladık

- Önümüzdeki iki ay içerisinde 309 bin konutun yapımını başlatmış olacağız. 11 ilimizde inşa ve ihya süreci eş zamanlı yürütülüyor olacak.

- Daha önce Sur'da ne yaptıysak, Sur'u nasıl ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla Diyarbakır'da zarar gören alanları da ayağa kaldıracağız.

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