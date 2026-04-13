Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başları:* Dün itibari ile taraflar aldıkları mesafeyi kamuoyu ile paylaştılar. Geldiğimiz noktada ABD'liler daha net bir açıklama yaptılar."İSRAİL OYUNBOZANLIĞI"* Taraflar başlangıç pozisyonlarını ortaya koydular. İsrail'in buradaki oyunbozanlığını hep hesapta tutmak gerekiyor. "TARAFLAR ATEŞKES KONUSUNDA SAMİMİ"
* ABD-İran ateşkesinde taraflar samimi, ihtiyacın farkında. Arabulucu desteğiyle bir noktada buluşurlar. İsrail'e dikkat edilmeli.
* Hürmüz Boğazı'ndan ülkeler para ödemeden geçmeli ve geçiş engellenmemelidir.HÜRMÜZ İÇİN YENİ MODEL ARAYIŞI
* Hürmüz Boğazı için yeni modeller konuşuluyor. İran'ın Hürmüz için belli talepleri var. Avrupa'nın teklif ettiği bazı öneriler var.* Hürmüz sorununun aşılması için herkes elinden geleni yapmalı. "TÜRKİYE ÇÖZÜM İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
* Hiçbir ülke İran'a karşı Hürmüz'de savaşın bir parçası olmak istemiyor
* Hürmüz'den geçiş konusu bölgesel projelerimizin de önemini gösterdi.
* Hürmüz Boğazı açılırsa müzakerelerle ilgili sorun kalmaz.
* 40-45 milyon kişiyi etkileyecek bir kıtlığa yol açabilir.
* Hürmüz Boğazı uluslararası serbest geçiş bölgesidir. Uluslararası seferin inkıtaya uğraması istenen bir şey değil.
* Savaş daha büyük çatışmaya dönebilir. İsrail'in yayılmacı politikası bölgede fay hatlarını kırıyor.
* Kalıcı ateşkese ulaşılması. Türkiye çözüm için yoğun çaba sarf ediyor."İSRAİL LÜBNAN'DA YOK ETME OPERASYONU İÇİNDE"* 7 Ekim'den sonra başlayan süreçte İsrail'in ortaya koyduğu yayılmacı politika ve bu politikayı devam ettirmesi kırılgan olan zemini daha da kırılgan hale getiriyor.
* İsrail Lübnan'da yok etme operasyonu içinde. İsrail Lübnan'da belli bir nüfusun yer aldığı bölgeyi bombalıyor.
* Bu geniş yayılma hamlesiyle yerlerinden edilmiş insanların aslında çok daha büyük bir trajedinin parçası olduğunu görüyoruz. Bu bölgesel bir çatışmayı gündeme getirebilir.* İsrail kendi yapmadığı bir şeyi Lübnan Hükümeti'nden bekliyor. Hizbullah'ı silahsızlaştırma... Lübnan Hükümeti'nin gücü buna yetmez. Burada topyekûn bir ulusal çözümün yer alması gerekiyor.
* İsrail güvenlik peşinde değil daha fazla toprak peşinde, bu yayılmacılığını da güvenlik adı altında gizliyor.* Hem Pakistanlılarla hem de İranlılarla konuştuğumda, Pakistan'ın algısı burada referans noktasıdır Pakistan çünkü arabulucudur fakat Netanyahu her zaman yaptığı gibi geldi oyunu bozdu, limitleri zorladı Amerika'da buna hiçbir şey diyemedi.* Suriye bu süreç içerisinde emin bölge olarak kaldı, sağında solunda savaş var ama bu süreç içerisinde Suriye'ye hiçbir şey olmadı, savaş durumu olmadı.
* Son 10 günde Suriye ile yoğun görüşme oldu.
* SDG ile entegrasyon süreci devam etmeli. Önemli bir mesafe alındığını görüyoruz