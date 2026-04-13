Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başları:

* Dün itibari ile taraflar aldıkları mesafeyi kamuoyu ile paylaştılar. Geldiğimiz noktada ABD'liler daha net bir açıklama yaptılar.

* Taraflar başlangıç pozisyonlarını ortaya koydular. İsrail'in buradaki oyunbozanlığını hep hesapta tutmak gerekiyor.

* ABD-İran ateşkesinde taraflar samimi, ihtiyacın farkında. Arabulucu desteğiyle bir noktada buluşurlar. İsrail'e dikkat edilmeli.



* Hürmüz Boğazı savaşın bölgesel bir savaş olmadığını küresel etkilerinin olduğunu gösteren bir savaş.

* Hürmüz Boğazı'ndan ülkeler para ödemeden geçmeli ve geçiş engellenmemelidir.

* Hürmüz Boğazı için yeni modeller konuşuluyor. İran'ın Hürmüz için belli talepleri var. Avrupa'nın teklif ettiği bazı öneriler var.

* Hürmüz sorununun aşılması için herkes elinden geleni yapmalı.

* Hiçbir ülke İran'a karşı Hürmüz'de savaşın bir parçası olmak istemiyor

* Hürmüz'den geçiş konusu bölgesel projelerimizin de önemini gösterdi.

* Hürmüz Boğazı açılırsa müzakerelerle ilgili sorun kalmaz.

* 40-45 milyon kişiyi etkileyecek bir kıtlığa yol açabilir.

* Hürmüz Boğazı uluslararası serbest geçiş bölgesidir. Uluslararası seferin inkıtaya uğraması istenen bir şey değil.

* Savaş daha büyük çatışmaya dönebilir. İsrail'in yayılmacı politikası bölgede fay hatlarını kırıyor.

* Kalıcı ateşkese ulaşılması. Türkiye çözüm için yoğun çaba sarf ediyor.

* 7 Ekim'den sonra başlayan süreçte İsrail'in ortaya koyduğu yayılmacı politika ve bu politikayı devam ettirmesi kırılgan olan zemini daha da kırılgan hale getiriyor.

* İsrail Lübnan'da yok etme operasyonu içinde. İsrail Lübnan'da belli bir nüfusun yer aldığı bölgeyi bombalıyor.

* Bu geniş yayılma hamlesiyle yerlerinden edilmiş insanların aslında çok daha büyük bir trajedinin parçası olduğunu görüyoruz. Bu bölgesel bir çatışmayı gündeme getirebilir.

* İsrail kendi yapmadığı bir şeyi Lübnan Hükümeti'nden bekliyor. Hizbullah'ı silahsızlaştırma... Lübnan Hükümeti'nin gücü buna yetmez. Burada topyekûn bir ulusal çözümün yer alması gerekiyor.

* Bu konuda bizim durduğumuz yer barış yoluyla buranın açılması, tarafların bu konuda müzakerelerini tamamlaması çünkü her taraf bunun farkında, devam ettirilemeyeceğini görüyorlar, uluslararası bir silahlı barış gücüyle buraya müdahil olmanın çok fazla zorlukları var.

* İsrail güvenlik peşinde değil daha fazla toprak peşinde, bu yayılmacılığını da güvenlik adı altında gizliyor.

* Hem Pakistanlılarla hem de İranlılarla konuştuğumda, Pakistan'ın algısı burada referans noktasıdır Pakistan çünkü arabulucudur fakat Netanyahu her zaman yaptığı gibi geldi oyunu bozdu, limitleri zorladı Amerika'da buna hiçbir şey diyemedi.

* Suriye bu süreç içerisinde emin bölge olarak kaldı, sağında solunda savaş var ama bu süreç içerisinde Suriye'ye hiçbir şey olmadı, savaş durumu olmadı.

* Son 10 günde Suriye ile yoğun görüşme oldu.

* SDG ile entegrasyon süreci devam etmeli. Önemli bir mesafe alındığını görüyoruz