Güncel

#CANLI Bakan Fidan'dan katil İsrail'e sert tepki: Reddediyoruz, İslam dünyası birlik olmalı

El-Alameyn'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır.' dedi. Bakan Fidan, İslam dünyasına birlik çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ9 Ağustos 2025 Cumartesi 13:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El-Alameyn'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile uzun bir görüşme yaptım.

Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutluyoruz.

Mısır'la ticaret hedefimiz 15 milyar dolar. Mısır'la ticari ilişkilerimiz güçleniyor.

Görüşmelerimizin odağında Gazze vardı.

İsrail ateşkes çabalarını sabote ediyor.

İsrail'in faşist bir zihniyetle yürütüldüğünü artık bütün dünya biliyor.

Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı artıyor. Son derece kıymetli ve umur verici buluyoruz.

(Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi tam işgal planı) Reddediyoruz, İslam dünyası birlik olmalı. İsrail'in Gazze'yi işgal kararı yeni bir soykırım planıdır.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılması hayati önemde.

İsrail'in yayılmacılığı bölge için önemli bir tehdit.

Filistin, Filistinlilerindir. Filistinlilerin kendi topraklarından çıkarılmasını hedefleyen her türlü çaba yok hükmündedir.

(İsrail'in Gazze planı) İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırmaya karar verdik.

