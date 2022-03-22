Bakan Koca: Daha olgun hale getireceğiz

22 Mart 2022 Salı 19:40 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 19:57

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Devlet mükemmeli hedeflese de işleyiş bazen bununla çelişebilir. Örneğin pandemi boyunca ertelenen sağlık hizmetleri ihtiyacı hastanelerimizde ağırlaşan yoğunluğa yol açtı. Salgında insan üstü kapasiteyle hizmet veren sağlık çalışanları zorlanmaya başladı.



Balkona çıkarak alkışladığımız insanların şimdi aynı performansı aralıksız sürdürebileceğini düşünmemiz ise bence pek isabetli değil. Geçiş sürecindeyiz. Hayat şartlarından sağlık çalışanların fazlasıyla etkilendiğini, öngörülen iyileştirmelerin henüz hayata geçmediğinin bilincindeyiz.

Sağlık hizmeti alırken anlayışlı, yeri geldiğinde sabırlı olmalıyız. Sorunlarla kişisel olarak mücadele etmek yerine devletin getireceği çözüme güvenmeliyiz. Hastaneler kerim devletin gözbebeği kurumlardır. Kişilerin hataları varsa o hatalarla ne kurumları ne de bir meslek grubunu etiketlemekten kaçınmalıyız.

Çalışma huzuru için emek verdiğimiz sağlık çalışanları, vatandaşlarım. Şiddet olayları hasta hekim insicamını giderek etkilemeye başladı. Sağlık profesyonellerin anlaşılmaya ihtiyacı olduğu gibi bizlere gelen hastaların da anlaşılmaya ihtiyacı vardır."