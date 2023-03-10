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Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye olmak üzere beş ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.' ifadelerinde bulundu.

10 Mart 2023 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı'nda konuşdu

Bakan Kurum'un konuşmasından kesitler:

- Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye olmak üzere beş ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

- Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Sahada 7 bini aşkın uzmanımızla çalışmalar sürüyor. 821 bin 302 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

- Depremlerde can kaybımız 47 bin 932'ye yükseldi.

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