Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı'nda konuşdu

Bakan Kurum'un konuşmasından kesitler:

- Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye olmak üzere beş ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

- Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Sahada 7 bini aşkın uzmanımızla çalışmalar sürüyor. 821 bin 302 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

- Depremlerde can kaybımız 47 bin 932'ye yükseldi.