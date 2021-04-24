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Başkan Erdoğan: Onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler.'

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:08 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 21:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler."

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