Başkan Erdoğan: Onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:08 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 21:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler."