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Başkan Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı

Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

10 Kasım 2020 Salı 09:02 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 09:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüksek yargı üyeleri de Anıtkabir'deki törene katıldı.

Saat 09:05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

'İstiklal harbimizin başkomutanı, cumhuriyetimizin banisi, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Ruhun şad olsun.'

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