CANLI 'Ay Yıldızlı' karargah! Başkan Erdoğan: Her şeyiyle düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız

30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

* 30 Ağustos ruhunu, nesilden nesile aktararak istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmaktaki kararlığımızı, tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz.

* Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz.



* Siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde işte şu anda temelini atacağımız Ay Yıldız projesi yakışır dedik

*Projeye adını veren hilal şeklindeki yapıda, farklı kapasitelerde konferans salonları bulunacak ortasında da 23 bin metre karelik bir tören alanı yer alacaktır.

*Amacımız 29 Ekim 2023'te bu projeyi tamamlayıp hizmete açmak

*Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.



*Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız.

