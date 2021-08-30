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#CANLI 'Ay Yıldızlı' karargah! Başkan Erdoğan: Her şeyiyle düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız

Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde işte şu anda temelini atacağımız Ay Yıldız projesi yakışır dedik. Amacımız 29 Ekim 2023'te bu projeyi tamamlayıp hizmete açmak. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.' dedi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

* 30 Ağustos ruhunu, nesilden nesile aktararak istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmaktaki kararlığımızı, tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz.

* Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz.

* Siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde işte şu anda temelini atacağımız Ay Yıldız projesi yakışır dedik

*Projeye adını veren hilal şeklindeki yapıda, farklı kapasitelerde konferans salonları bulunacak ortasında da 23 bin metre karelik bir tören alanı yer alacaktır.

*Amacımız 29 Ekim 2023'te bu projeyi tamamlayıp hizmete açmak

*Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.

*Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız.

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