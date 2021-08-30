Başkan Erdoğan: Sayı bakımından 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız

30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini ifade etti.



*Salgın döneminde yüz yüze eğitime ara vermeyen, gece gündüz programını uygulayarak faaliyetlerini sürdüren tek eğitim kurumu Milli Savunma Üniversitemizdir

*Umuyoruz; harp okullarının kapandığı, askeri eğitiminin bitirildiği yalanını söyleyenler bugün ki manzara karşısında biraz mahçup olurlar.

*Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz