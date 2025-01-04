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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''üçüncü yol yok'' mesajı: Bölücü caniler ya silahı gömecek ya da toprağa gömülecekler

AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, 'Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Suni teneffüslerin hiç biri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir.' dedi.

4 Ocak 2025 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

* Bugün ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, Arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u rahmetle yad ediyoruz. Milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi.

* Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, hayranlarına, sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

* 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

* Bu millet bizden daha fazla eser üretmemizi bekliyor. Yatırım bekliyor, hizmet bekliyor. Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim durmak, duraksamak gibi bir lüksümüz yok.

* Bizler şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu görevleri üstlendik.

* Biz millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıl olduğu gibi yine aşkla koşacağız.

* Türkiye genelinde kongrelerimizi hamd olsun barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde bir birimize sıkıcı kenetlenerek gerçekleştiriyoruz.

* Büyük kongremiz, milletin sandıkta verdiği mesajların ışığında partimizin ve hareketimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır.

* Seçim sürecindeki özverili, gayretli, samimi çalışmalarından dolayı her kademedeki bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.

* Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği beceriksizliği sizleri asla incitmesin. Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin bir zihniyet farkı var.

* Muhalefetin engellemelerine, iftiralarına, karalama kampanyalarına asla aldırmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz.

* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz, bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz.

* Ne 22 yıllık iktidarlarımız ne de yarım asra ulaşan siyasi hayatımız boyunca aziz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, gazilerimizi incitecek, onların ailelerini rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı.

* Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız.

* Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların, bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

* Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Suni teneffüslerin hiç biri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir.

* Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir.

* Samsunlu kardeşlerimiz 3 şey söz konusu olduğunda durur; 1 düşmana karşı dağlar gibi durur, 2 söz verdiğinde dağ gibi sözünün arkasında durur, 3 hiç bir devirde hiçbir dönemde yolunu kaybetmez, yönünü şaşırmaz, güçlü bir şekilde istikamet üzere durur

* Ulaştırmada Samsunu Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz sahil yolunun bütünlüğünü sağladık.

* Bin bir umutla hayalle buraya gelenler tasını, tarağını toplayıp gittikten sonra biz bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz.

  • Erdoğan konuşma
  • AK Parti Samsun
  • Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan

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