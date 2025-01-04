Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;
* Bugün ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, Arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u rahmetle yad ediyoruz. Milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi.
* Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, hayranlarına, sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
* 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
* Bu millet bizden daha fazla eser üretmemizi bekliyor. Yatırım bekliyor, hizmet bekliyor. Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim durmak, duraksamak gibi bir lüksümüz yok.
* Bizler şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu görevleri üstlendik.
* Biz millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıl olduğu gibi yine aşkla koşacağız.
* Türkiye genelinde kongrelerimizi hamd olsun barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde bir birimize sıkıcı kenetlenerek gerçekleştiriyoruz.
* Büyük kongremiz, milletin sandıkta verdiği mesajların ışığında partimizin ve hareketimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır.* Seçim sürecindeki özverili, gayretli, samimi çalışmalarından dolayı her kademedeki bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.
* Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği beceriksizliği sizleri asla incitmesin. Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin bir zihniyet farkı var.
* Muhalefetin engellemelerine, iftiralarına, karalama kampanyalarına asla aldırmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz.
* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz, bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz.* Ne 22 yıllık iktidarlarımız ne de yarım asra ulaşan siyasi hayatımız boyunca aziz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, gazilerimizi incitecek, onların ailelerini rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı.
* Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız.
* Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların, bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz.
* Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Suni teneffüslerin hiç biri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir.
* Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir.
* Samsunlu kardeşlerimiz 3 şey söz konusu olduğunda durur; 1 düşmana karşı dağlar gibi durur, 2 söz verdiğinde dağ gibi sözünün arkasında durur, 3 hiç bir devirde hiçbir dönemde yolunu kaybetmez, yönünü şaşırmaz, güçlü bir şekilde istikamet üzere durur
* Ulaştırmada Samsunu Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz sahil yolunun bütünlüğünü sağladık.
* Bin bir umutla hayalle buraya gelenler tasını, tarağını toplayıp gittikten sonra biz bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz.