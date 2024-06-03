CANLI Bilal Erdoğan 24 TV'de: Batı'nın çöküşünü hızlandıran bir vaka yaşıyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor
Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
Biz 2015 yılında Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu kurarken, bu fikir 2014 yılında Kırgızistan'da ilki gerçekleşmiş olan Dünya Göçebe Oyunları'nın akabinde ortaya çıktı.
"BU DÜNYADAN GÖÇER BİR BİREY OLDUĞUMUZU UNUTMAMALIYIZ"
6. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ#CANLI Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Biz 2015 yılında Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu kurarken, bu fikir 2014 yılında Kırgızistan'da ilki gerçekleşmiş olan Dünya Göçebe Oyunları'nın akabinde ortaya çıktı.@etnospor pic.twitter.com/BmEgwJqt2C— 24 TV (@yirmidorttv) June 3, 2024
Dünya Göçebe Oyunları yapıldıkça aslında bu dünyadan göçer bir birey olduğumuzu unutmamalıyız ki, bu dünyayı distopyalara mahkum etmeyelim.
"BİLİNMEYEN BİR SPOR BRANŞINI TANITMAYI KARARLAŞTIRMIŞTIK"
6. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ#CANLI Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Dünya Göçebe Oyunları yapıldıkça aslında bu dünyadan göçer bir birey olduğumuzu unutmamalıyız ki, bu dünyayı distopyalara mahkum etmeyelim.— 24 TV (@yirmidorttv) June 3, 2024
@etnospor pic.twitter.com/3iXltwybjU
Her sene festivalimize bir misafir ülkeyi ağırlayarak onun Türkiye'de bilinmeyen bir spor branşını tanıtmayı kararlaştırmıştık.
"AZERBAYCAN İLE BERABER ÇALIŞTIK"
#CANLI Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Her sene festivalimize bir misafir ülkeyi ağırlayarak onun Türkiye'de bilinmeyen bir spor branşını tanıtmayı kararlaştırmıştık.— 24 TV (@yirmidorttv) June 3, 2024
@etnospor pic.twitter.com/5vSEHsIO2V
Azerbaycan'da bir yayla festivali şenliğinin gerçekleşmesini temin ettik. Onlarla beraber çalıştık.
"AMACIMIZ İNSANLARIN ETKİLEŞİM HALİNDE KALMASI"
ETNOSPOR: GELENEKTEN BUGÜNE#CANLI Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Azerbaycan'da bir yayla festivali şenliğini gerçekleşmesini temin ettik. Onlarla beraber çalıştık.@etnospor pic.twitter.com/BPSz7brIWp— 24 TV (@yirmidorttv) June 3, 2024
Biz geleneksel sporları tanıtırken çok fazla dijital oyunları bunun bir parçası haline getirmekten hep sakındık. Bizim amacımız insanların sokakta, mahallede buluşması, birbiriyle etkileşim halinde kalması ve hareket etmesidir.
"DAYANIŞMA OBASI ALANIMIZDA ETKİNLİĞİMİZ OLACAK"
#CANLI Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Biz geleneksel sporları tanıtırken çok fazla dijital oyunları bunun bir parçası haline getirmekten hep sakındık. Bizim amacımız insanların sokakta, mahallede buluşması, birbiriyle etkileşim halinde kalması ve... pic.twitter.com/tm8JubthrN— 24 TV (@yirmidorttv) June 3, 2024
Gazze'de devam eden bir vahşet ve soykırım var. Bununla ilgili de yine aynı Dayanışma Obası alanımızda etkinliğimiz olacak. Batı medeniyetinin çöküşünün hızlandıran bir vaka yaşıyoruz.
#CANLI Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Gazze'de devam eden bir vahşet ve soykırım var. Bununla ilgili de yine aynı Dayanışma Obası alanımızda etkinliğimiz olacak. @etnospor pic.twitter.com/SeWxBJTOT7— 24 TV (@yirmidorttv) June 3, 2024
Bizim eğitimle ilgili Türkiye'deki gündemimizi sınavdan, müfredattan, atamadan çıkarmamız lazım.