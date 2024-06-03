CANLI Bilal Erdoğan 24 TV'de: Batı'nın çöküşünü hızlandıran bir vaka yaşıyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor

Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:



Biz 2015 yılında Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu kurarken, bu fikir 2014 yılında Kırgızistan'da ilki gerçekleşmiş olan Dünya Göçebe Oyunları'nın akabinde ortaya çıktı.

6. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ#CANLI Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Biz 2015 yılında Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu kurarken, bu fikir 2014 yılında Kırgızistan'da ilki gerçekleşmiş olan Dünya Göçebe Oyunları'nın akabinde ortaya çıktı.@etnospor pic.twitter.com/BmEgwJqt2C — 24 TV (@yirmidorttv) June 3, 2024

Dünya Göçebe Oyunları yapıldıkça aslında bu dünyadan göçer bir birey olduğumuzu unutmamalıyız ki, bu dünyayı distopyalara mahkum etmeyelim.

Her sene festivalimize bir misafir ülkeyi ağırlayarak onun Türkiye'de bilinmeyen bir spor branşını tanıtmayı kararlaştırmıştık.

Azerbaycan'da bir yayla festivali şenliğinin gerçekleşmesini temin ettik. Onlarla beraber çalıştık.

Biz geleneksel sporları tanıtırken çok fazla dijital oyunları bunun bir parçası haline getirmekten hep sakındık. Bizim amacımız insanların sokakta, mahallede buluşması, birbiriyle etkileşim halinde kalması ve hareket etmesidir.

Gazze'de devam eden bir vahşet ve soykırım var. Bununla ilgili de yine aynı Dayanışma Obası alanımızda etkinliğimiz olacak. Batı medeniyetinin çöküşünün hızlandıran bir vaka yaşıyoruz.

Bizim eğitimle ilgili Türkiye'deki gündemimizi sınavdan, müfredattan, atamadan çıkarmamız lazım.