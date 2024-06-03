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  • #CANLI Bilal Erdoğan 24 TV'de: Batı'nın çöküşünü hızlandıran bir vaka yaşıyoruz
Güncel

#CANLI Bilal Erdoğan 24 TV'de: Batı'nın çöküşünü hızlandıran bir vaka yaşıyoruz

24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, 'Gazze'de devam eden bir vahşet ve soykırım var. Bununla ilgili de yine aynı Dayanışma Obası alanımızda etkinliğimiz olacak. Batı medeniyetinin çöküşünü hızlandıran bir vaka yaşıyoruz.' dedi.

3 Haziran 2024 Pazartesi 19:05 - Güncelleme:
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Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor

Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU'NUN ORTAYA ÇIKIŞI

Biz 2015 yılında Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu kurarken, bu fikir 2014 yılında Kırgızistan'da ilki gerçekleşmiş olan Dünya Göçebe Oyunları'nın akabinde ortaya çıktı.

"BU DÜNYADAN GÖÇER BİR BİREY OLDUĞUMUZU UNUTMAMALIYIZ"

Dünya Göçebe Oyunları yapıldıkça aslında bu dünyadan göçer bir birey olduğumuzu unutmamalıyız ki, bu dünyayı distopyalara mahkum etmeyelim.

"BİLİNMEYEN BİR SPOR BRANŞINI TANITMAYI KARARLAŞTIRMIŞTIK"

Her sene festivalimize bir misafir ülkeyi ağırlayarak onun Türkiye'de bilinmeyen bir spor branşını tanıtmayı kararlaştırmıştık.

"AZERBAYCAN İLE BERABER ÇALIŞTIK"

Azerbaycan'da bir yayla festivali şenliğinin gerçekleşmesini temin ettik. Onlarla beraber çalıştık.

"AMACIMIZ İNSANLARIN ETKİLEŞİM HALİNDE KALMASI"

Biz geleneksel sporları tanıtırken çok fazla dijital oyunları bunun bir parçası haline getirmekten hep sakındık. Bizim amacımız insanların sokakta, mahallede buluşması, birbiriyle etkileşim halinde kalması ve hareket etmesidir.

"DAYANIŞMA OBASI ALANIMIZDA ETKİNLİĞİMİZ OLACAK"

Gazze'de devam eden bir vahşet ve soykırım var. Bununla ilgili de yine aynı Dayanışma Obası alanımızda etkinliğimiz olacak. Batı medeniyetinin çöküşünün hızlandıran bir vaka yaşıyoruz.

Bizim eğitimle ilgili Türkiye'deki gündemimizi sınavdan, müfredattan, atamadan çıkarmamız lazım.

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