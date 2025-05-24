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#CANLI ''Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' programında konuşuyor

24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:48 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İstanbul binlerce yıllık tarihi içinde barındıran bir çınardır. İstanbul'u anlatan çalışmaları takdir ediyoruz.

Yapay zeka ve ses klonlama gibi pek çok dijital yeniliğin kullanıldığı sergiyle bir yandan üstadın mısraları eşliğiyle maziye yakinen şahitlik edilecek.

Eserleriyle düşünceleriyle geleceğe bıraktıkları izlerle bu insanlar aynı zamanda asaleti de bünyelerinde taşır. Bu bakımdan asalet yalnızca milletlere has bir vasıf değildir. Fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardı. necip ismiyle müsemma olan üstad bu asilliğin en mümtaz hamilerinden biridir.

Şiirlerinde zaman ve mekanı eşya ve insanlar terkip etti. Mistik bir ürpertiyle birleştirdi. Ferdi ve toplumu birbirinden hiçbir zaman ayırmadı. Üstadın nazarında cemiyetin rüyası olan şiir duygu ve düşüncenin uyum içinde bir araya getirdiği sanatın adıydı. İnce olduğu kadar rafine girift olduğu kadar narin bir dille geçmişi omuzlayıp geleceğe seslendi.

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