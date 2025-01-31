CANLI CHP'de koltuk kavgası! Başkan Erdoğan: Kendi çamurları millete sıçrarsa susamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Antalya, rüya şehir. Antalya deva şehir, şifa şehir. Dünyanın görmek için yarıştığı tabiatı derde deva olan güzel Antalya'da bizi tekrar bir araya getiren Rabbime hamdediyorum.

* Teşkilatımıza emek verip darbekaya imtihan eden kardeşlerimi şükranla rahmetle yad ediyorum.

* AK Parti Antalya İl Kongremizin milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime başarılar dilerken, bayrağı devreden kardeşlerime teşekkür ediyorum.

* İlk fetihlerden bu yana Antalya'nın birliğimiz için dirliğimiz için vatanımız ve bayrağımız için verdiği şehitleri minnetle şükranla yad ediyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun.

* Sevdamız da davamız da şehitlerimizin gazilerimizin her biri ayrı destanına konu nice kahramanlarımızın sevdasıdır. Antalya sadece ülkemizin değil Akdeniz havzası şehirlerinin içinde de inşallah bir yıldız gibi parlamaya devam edecektir.

* Geçen seçim dünde kaldı. Artık bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır.

* Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2029 mahalli idareler seçimleri için çalışmanızı istiyorum. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım.

* Bizim muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz.

* TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm raporları açıklandı. 2024'te hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62,3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu. Dünyadaki tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

* Gözünü para hırsı bürümüş tamahkarların, aç gözlü fırsatçıların vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatları tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz.

* 78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya'daki facia gibi trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız.

* (Kartalkaya'daki otel yangını) Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız.

* (Otel yangını)Sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden hesap sorulmasını temin edeceğiz.

* Biz, yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin yedi sülalesine yeter.

* Siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürme alışkanlıklarını bir türlü terk etmiyorlar. CHP Genel Başkanının kırdığı potları, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile artık sabrı kalmadı. Koltuğu kaybedeceğini anlayınca etekleri tutuşmaya başladı.

* Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart Sayın Özel'in ayarını bozdu, dengesini sarstı, oyundan giderek düşmeye başladı. Böyle giderse yakında ikinci sarı kartı da görecek.

* CHP'nin içindeki kavga, ayak oyunu, rekabet zaten bu partiyi içten içe çökertiyor. Artık iyice ayyuka çıkan bu koltuk kavgasını CHP'nin kendi meselesidir diyerek zaten nazarı dikkate almıyoruz ama bu çamur ülkenin ve milletin bekasını ilgilendiren, özellikle bu konulara sıçramaya başladığında artık bizim susma hakkımız kalmıyor.

* Biz bu tür tartışmaların tarafı olmaktan hicap duyuyoruz, milletimize karşı sorumluluklarımızın bir gereği olarak bu söz düellosuna girmek zorunda kalmasak inanın hepsini de yok sayacak bu vakti ve enerjiyi daha hayırlı işlere tekzif edeceğiz.

* İnşallah önümüzdeki dönemlerde ülkemizdeki muhalefet anlayışı hayırda yarış eksenine dönüşür de biz de bu yüklerden kurtuluruz.

* Biz de bu günlere hep milletimizle birlikte, sizlerle geldik. Tüm saldırıları milletimizle sırt sırta vererek püskürttük, tüm engelleri milletimizin güçlü desteğiyle aştık.