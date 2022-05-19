Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlk gençlik yıllarından beri hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki, hayallerinizden asla vazgeçmeyin.



Birbirlerine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı, Türkiye'nin kaybı olmuştur

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Malazgirt'ten milli mücadeleye kadar bu toprakların vatanımız olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan, şehitlerimizi, gazilerimizi kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşini düşmanı 1922'de İzmir'de denize dökerek ordumuzu başarıya ulaştıran Mustafa Kemal'den erine kadar hepsini şükranla yad ediyorum.

Paris'te, Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla Allah'ın izni ile yola devam edeceğiz

İlk gençlik yıllarından beri hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki, hayallerinizden asla vazgeçmeyin