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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçılığın kardeşliğimizi zedelemesine fırsat vermeyeceğiz

Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

8 Nisan 2023 Cumartesi 20:58 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçılığın kardeşliğimizi zedelemesine fırsat vermeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;

- Roman kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz her anın benim gönlümde farklı bir yeri var. Şüphesiz bugünlerde tüm ayrılıklarımızı dışarıda bırakarak, oturduğumuz muhabbet sofrasında birleştiriciliğin önemini farklı şekilde anlıyoruz.

- Sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz.

- Göçmenleri hedef alan nefret suçlarının Batılı ülkelerde ürkütücü boyutlara vardığını görüyoruz. Toplumumuzda böyle hastalıklar asla zemin bulmasa da Roman kardeşlerimizin zaman zaman sıkıntılarla karşılaştığını biliyorum.

- Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik.

- Sosyal konut projelerimizle Roman vatandaşlarımızı huzurlu ve modern evlerine kavuşturuyoruz. Bugüne kadar çeşitli şehirlerde 5 bin 133 konutu yapıp, Roman kardeşlerimize teslim ettik.

- 8 Nisan tarihini "Romanlar Günü" ilan ederek, ülke genelinde kutlama programları düzenlenmesini sağladık.

- Aslı astarı olmayan iddialarla bizi engellemeye çalıştılar. "Rantsal dönüşüm" gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar, biz bunların hiçbirine prim vermedik.

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