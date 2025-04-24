Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem günlük siyasete alet edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "UEFA İstanbul Temsilciliği Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

* Sevgili İstanbullular, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. UEFA'nın temsilcilik açılışı vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum.

* Temsilcilik hayırlı olsun. Bir spor şehri olan güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz.

* Sayın Başkan'ın şahsında tüm UEFA yönetimine TFF'ye ve Gençlik Spor Bakanlığı'mıza emekleri için teşekkür ediyorum. TFF, 1962'den beri UEFA'ya tam üye. Beraberce yakın koordinasyonla çalışıyoruz.

* Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösteriyor. A Milli takımımız çeyrek final oynarken futbolseverlerin gönüllerini fethetti.

* Her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz Türkiye olarak. Böyle iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil son 23 yılda kazandırdığımız eserler var. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik.

* Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçiş olsun dileklerimi iletiyorum.

* Bugünler siyaset yapma günleri değildir, artık laf üstüne laf yapma günü değil, taş üstüne taş koyma vaktidir.