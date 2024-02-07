Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri şov peşinde koşarken biz dertlere derman için gecemizi gündüzümüze kattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* Şimdi butonlara basarak ekranda şuanda bütün kardeşlerimizin isimleri çıkacak ve isimlerine göre de onlar evlerine sahip olacaklar.

* Sorunlar karşısında gereken tedbirleri alıp çözüyoruz.

* Dün biliyorsunuz 6 şubat depremlerinin sene-i devriyesiydi. Sayın Bahçeli ile birlikte Kahramanmaraş'taydık. Depremzede kardeşlerimizle dertleştik, konutların kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettik.

* Bir başka ülkenin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice hadise bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, sarsıldık. Hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermedik.

* Afet yönetiminde ülkemizi farklı seviyeye taşıdık. Yaraları sarma noktasında ortaya koyduğumuz gayretin bizatihi şahidi milletimizdir. Milletçe yüreğimizin yandığı afetlerde, birileri şov, siyasi istismar peşinde koşarken biz dertlere derman peşindeydik.

* İlimizde 578 konteynerin olduğu 2 konteyner kent faaliyet gösteriyor. Şanlıurfalı depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için bugüne kadar onu yapmaktan çekinmedik.

* Hiçbir ayrım yapmadan, siyasi görüşüne bakmadan depremzedelerin yaralarını sardık. Asıl marifet şehirleri inşa etmek, halkın gönlünü kazanmak onları mutlu etmektir.

* Allah'a hamdolsun 81 vilayetimizin her mahallesinde dikili bir taşımız var. Bir siyasetçi için bundan daha büyük bir lütuf olur mu? Sırf oy vermediler depremzedelere hakaret edenleri, ufukta seçim sandığını görünce depremzedeleri hatırlayanları tarihe havale ediyoruz.

* Vaktimizi bu kifayetsiz muhterislerle harcamayacağız. Biz işimize bakacağız, hedeflerimize kilitleneceğiz. Bugün burada olduğu gibi depremzedelerimizi en kısa sürede mutlu yuvalarına kavuşturmak için çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.