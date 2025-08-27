Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Devletimizin bekası milletimizin huzuru için hiçbir fedakarlık kaçınmayan güvenlik güçlerimizin tamamına rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum.

Her bir genç kardeşimi can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Bu genç arkadaşlarımıza kılavuzluk eden tüm komutanlara teşekkür ediyorum. Anne-babalarımızın hepsini ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanına ortak olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti geçmişi ve geleceği olan bir millettir. Bizler Anadolu'yu dün gelmedik. Eserlerimizle değerlerimizle erdemlerimizle çok geniş bir coğrafyayı adım adım nakış nakış işledik. Asırlar boyunca barışın huzurun adaletin sancaktarı olduk. Nazlı hilal şafaklar gibi dalgalansın gibi düşünerek gerektiğinde serden geçtik. Ufkumuzu karartmaya hürriyetimizi elimizden almaya çalışmaya kalkanlar oldu. Kimi zaman işgal ordularıyla bunu yapmaya çalıştılar kimi zaman da ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler. 40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanlarını üzerimize saldırlar. Sarsılmaz bir iman ve iradeyle tek tek hepsini püskürttük. Vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayacağız.

Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz.

Biz kökü de gövdesi de dalları da sapa sağlam bir milletiz. Daha nice asırlar boyunca öz yurdumuzda özgürce yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zaferle nice destanla büyütecek, gelecek nesillere büyük bir Türkiye bırakacağız.

Gönül coğrafyasında yaşananlar hepimizin yüreğini dağlıyor. Kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor. Mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında hepimiz hüzünleniyoruz. Şu hakikati çok iyi biliyoruz. Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenab-ı Allah zalimlerin hesabını yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Filistinli kardeşlerimizin hesabı da elbet sorulacaktır.