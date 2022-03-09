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Güncel

19 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan İsrailli mevkidaşı Herzog'u karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Ziyaret, 19 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde İsrail'den Türkiye'ye ilk ziyaret olması nedeniyle önem arz ediyor.

9 Mart 2022 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:53
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Uçağı Esenboğa Havalimanı'na inen Herzog'u, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçen Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Ziyaret, 19 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde İsrail'den Türkiye'ye ilk ziyaret olması nedeniyle önem arz ediyor.

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