CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin tuzaklarına düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* AK Parti Adana İl Kongre'sinin şehrimize, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum.

* Adana'da bayrağı devralan kardeşlerime başarılar diliyorum.

* Adana şehitler yurdudur, Adana harbi, hasbi, söylediğini doğru söyleyen ve doğrudan söyleyen civan mert insanlar memleketidir. Adanalı Allah'ın adamıdır.

* Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek iş üretmeye, hizmet üretmeye, gönül siyaseti ile gönüller kazanmaya bakacağız. Milletin gönlüne gireni kimse oradan çıkaramaz.