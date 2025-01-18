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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin tuzaklarına düşmeyeceğiz

AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Muhalefetin tuzaklarına düşmeyeceğiz. İş ve üretmeye, gönül siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Muhalefet vizyon ortaya koyamıyor. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların hali içler acısı.' dedi.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 14:29 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* AK Parti Adana İl Kongre'sinin şehrimize, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum.

* Adana'da bayrağı devralan kardeşlerime başarılar diliyorum.

* Adana şehitler yurdudur, Adana harbi, hasbi, söylediğini doğru söyleyen ve doğrudan söyleyen civan mert insanlar memleketidir. Adanalı Allah'ın adamıdır.

* Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek iş üretmeye, hizmet üretmeye, gönül siyaseti ile gönüller kazanmaya bakacağız. Milletin gönlüne gireni kimse oradan çıkaramaz.

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