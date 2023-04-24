CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

- Bor madeninin katma değerini, "cevherden mücevhere" anlayışıyla, 300 kat arttıracak üretim tesisini hizmete açtık. Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak İmcece uydumuzu yolcu ettik.

- Milli gururumuz Togg, Türkiye'nin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel saygınlığının sembollerinden biridir.

- Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu.

- Togg ilk günden itibaren yıpratma kampanyalarının muhatabı oldu. Muhalefetin fabrikası yok dediği Togg'un Gemlik'teki tesisinde, her 3 dakikada 1 araç üretiliyor.

- Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsız olsunlar. Aziz milletimizin desteğiyle, Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz.

- Bugün, Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü oyuncu yapacak devasa bir yatırımın adımını atıyoruz.

- Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte, şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Togg bu vizyonun birinci adımıydı.

- Bu yatırımla 10 yılda milli gelire 30 milyar Euronun üzerinde katkı sağlanacak. İstihdama da 7 bin çalışanla destek verilecek.

- Bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz.

- Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk.

- Nasıl son 21 yılda tefecilerle değil gerçek yatırımcılarla yol yürüdüysek inşallah gelecekte de yatırımcı dostu tavrımızı devam ettireceğiz.

- Bu kampüs 2026 itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere yüksek nikel içerikli batarya modül ve paketleri üreten entegre bir merkez haline gelecek.

- Bizim bu ülke ve gelecek nesiller için yapacaklarımız asıl şimdi başlıyor.



- Şimdiye kadar ülkemizde 250 milyar dolar yatırım yapan uluslararası yatırımcıları çekmek için daha fazla çaba harcayacağız. Uluslararası yatırımcıların destekleriyle yeni bir hikaye yazacağız.