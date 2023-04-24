İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4067
  • EURO
    21,396
  • ALTIN
    1233.33
  • BIST100
    5015.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk
Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk' ifadelerini kullandı.

24 Nisan 2023 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

- Bor madeninin katma değerini, "cevherden mücevhere" anlayışıyla, 300 kat arttıracak üretim tesisini hizmete açtık. Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak İmcece uydumuzu yolcu ettik.

- Milli gururumuz Togg, Türkiye'nin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel saygınlığının sembollerinden biridir.

- Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu.

- Togg ilk günden itibaren yıpratma kampanyalarının muhatabı oldu. Muhalefetin fabrikası yok dediği Togg'un Gemlik'teki tesisinde, her 3 dakikada 1 araç üretiliyor.

- Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsız olsunlar. Aziz milletimizin desteğiyle, Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz.

- Bugün, Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü oyuncu yapacak devasa bir yatırımın adımını atıyoruz.

- Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte, şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Togg bu vizyonun birinci adımıydı.

- Bu yatırımla 10 yılda milli gelire 30 milyar Euronun üzerinde katkı sağlanacak. İstihdama da 7 bin çalışanla destek verilecek.

- Bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz.

- Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk.

- Nasıl son 21 yılda tefecilerle değil gerçek yatırımcılarla yol yürüdüysek inşallah gelecekte de yatırımcı dostu tavrımızı devam ettireceğiz.

- Bu kampüs 2026 itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere yüksek nikel içerikli batarya modül ve paketleri üreten entegre bir merkez haline gelecek.

- Bizim bu ülke ve gelecek nesiller için yapacaklarımız asıl şimdi başlıyor.

- Şimdiye kadar ülkemizde 250 milyar dolar yatırım yapan uluslararası yatırımcıları çekmek için daha fazla çaba harcayacağız. Uluslararası yatırımcıların destekleriyle yeni bir hikaye yazacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.