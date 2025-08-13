İSTANBUL 30°C / 23°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimize yarın katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam edeceğiz
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimize yarın katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın partiye yeni isimlerin katılacağını belirterek, “Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” mesajı verdi.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı"nda konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gençlik kollarımız, değerli Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, il ve ilçe başkanlarımız, sevgili yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Strateji ve Eğitim kampına yurdun dört bir yanından gelen kardeşlerime hoş geldiniz diyorum.

Kamp öncesinde 100 bin gencimizin katıldığı saha araştırmasıyla gençliğimizin beklentilerini gördük. Kamp süresi boyunca bunları değerlendirdik.

AK Parti Gençlik Kollarımız, Türkiye'nin en büyük, en organize ve en aktif gençlik yapılanmasıdır.

AK Parti'nin AK Gençleri olarak emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. İnşallah dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz.

"PARTİMİZE KATILIMLAR OLACAK"

Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Yarın partimize katılımlar olacak. Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

"SİZE GÜVENİYORUM"

Sevgili gençler, sizler hem ülkemizin hem de partimizin güçlü teminatısınız. Genç arkadaşlarımla aynı ufka birlikte koşmaktan kıvanç duyuyorum. Ben sizlere güveniyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza, bizden teslim alacağınız sancağı daha da yükselteceğinize yürekten inanıyorum."

Ayrıntılar geliyor...

