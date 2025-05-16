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Cumhurbaşkanı Erdoğan ''yılmadık'' diyerek dünyaya hatırlattı: Artık yönlendiren bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen GENÇFEST Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türk tarihine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yılmadık, yıkılmadık' diyerek 'Artık yönlendiren bir Türkiye var' ifadelerini kullandı.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 18:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ''yılmadık'' diyerek dünyaya hatırlattı: Artık yönlendiren bir Türkiye var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" programında yaptığı konuşmada, gençlerle İstanbul'da bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını belirterek, programı düzenleyen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve ekibini tebrik etti.

Konuşması sırasında tribünlerde açılan "Roman olur yazsam seni" ve ''Kalbimin en nazlı yerinde, yerin var derinde" pankartlarını okuyan Erdoğan, "Bu romanı bir an önce yaz ama bana göndermeyi de unutma." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik kollarında çalışmış, yüreğini ortaya koyarak mücadele veren tüm gençleri gönülden kutladığını söyledi.

Tribünde açılan "Banta, filtreye gerek yok biz hep netiz", "Zirveye hırsız değil, tarih yazmak gerek", "Trendler değişir, aşkımız değişmez" pankartlarını okuyan Erdoğan, festivalde sahne alan şarkıcılara da teşekkür etti.

"SİZ GENÇLER, TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNİ TEMSİL EDİYORSUNUZ"

Salonu dolduran gençlere teşekkür eden Erdoğan, "Enerjisiyle, coşkusuyla, heyecanıyla geleceğe dair ümitlerimizi yeşerten her bir gencimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı'na böylesine dinamik, böylesine birikimli, böylesine ahlaklı bir gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir onur, büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sizlere baktıkça çok daha büyük, güçlü, müessir ve muteber bir Türkiye görüyorum. Sizlere baktıkça dalları dünyanın dört bir ucuna uzanan köklü bir çınarın yemyeşil yapraklarını görüyorum. Size baktıkça ümidi, sevgiyi, merhameti, büyük bir medeniyetin o zengin mirasını görüyorum. Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Her biriniz bu ülkenin ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız. Cesaretin rengi, adanmışlığın resmi, mücadelenin neferi işte sizlersiniz. Bana sizin gibi gençlerle yol yürümeyi nasip eden Rabbime binlerce kez hamdolsun. Mevla'm birliğimizi daim, kardeşliğimizi güçlü, dayanışmamızı daim eylesin."

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