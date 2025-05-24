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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Necip Fazıl'ın ''dava sancaktarlığı''na vurgu: İstikametinden vazgeçmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' programında konuştu. Necip Fazıl Kısakürek'in davası uğruna verdiği mücadeleyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Es-selam nidalarıyla istikametinden bir an olsun vazgeçmedi' dedi. Bunun yanı sıra Necip Fazıl'ın ektiği tohumların meyvesini verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını üstadın eşsiz bir eseriyle bitirdi.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Necip Fazıl'ın ''dava sancaktarlığı''na vurgu: İstikametinden vazgeçmedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında yaptığı konuşmada, yedi tepe üstünde zamanın gergef işlediği, denizle toprağın visale erdiği, gecesi sünbül, Türkçesi bülbül kokan İstanbul'da, "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisinde İstanbul sevdalısı dostlarıyla bir arada olmanın memnuniyetini yaşadığını söyledi.

Bütün ilçeleri, tüm semtleri, sokakları, caddeleri, tepeleri, minare ve kubbeleriyle göz bebeği İstanbul'u muhabbetle selamladığını ifade eden Erdoğan, İstanbul'un tüm sakinlerine, tüm İstanbullu kardeşlerine, hemşehrilerinin her birine en derin saygılarını sunduğunu, özellikle de katılımcıların şahsında İstanbul'un bu müstesna kubbesinin altında, Türkiye'nin ve kültür coğrafyalarının dört bir yanındakilere ve kalbi kendileriyle atan gönüldaşlarının her birine selamlarını, sevgilerini gönderdiğini belirtti.

Necip Fazıl Kısakürek'in aziz hatırasına dört elle sarılarak bu kapsamlı sergiyi hayata geçiren Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfının tüm mensuplarına teşekkür eden Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ekibine, Halkbank ve Türk Telekom ailelerine, sergide emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli etkinliğin Türkiye'nin kültür sanat camiası, ilim, fikir ve edebiyat dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini belirterek, "Üstadın yalnızca şahsi hatırasını değil, fikri ve edebi külliyatı ile dava şuurunu da tüm ihtişamıyla bugünlere taşıyan vakfımızın her bir mensubunu tebrik ediyorum." dedi.

Yarın Necip Fazıl Kısakürek'in 42'nci ölüm yıl dönümünü idrak edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren üstat Necip Fazıl'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 2023'te ebediyete uğurladığımız ve bu kıymetli serginin ilk tohumlarını eken Mehmet Kısakürek'e de Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevla, hem Üstadımızın hem de mahdumlarının kabirlerini pür nur, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul gibi tarihiyle, kültürüyle, eşsiz tabii güzellikleriyle göz bebekleri olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içinde olduklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

"İstanbul, binlerce yıllık medeniyetimizin köklerini içinde barındıran muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul ile ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin sakini, hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz. 'Canım İstanbul'... Böyle bir sergiyi gerek teknik imkanları gerekse muhtevası bakımından son derece başarılı bulduğumu burada özellikle ifade etmek istiyorum. Yapay zeka ve ses klonlama gibi pek çok dijital yeniliğin kullanıldığı sergiyle bir yandan Üstadın mısraları eşliğinde tarihi İstanbul manzaraları seyredilirken, diğer yandan maziye yakinen şahitlik edilecek."

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