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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor

24 Temmuz 2022 Pazar 19:03 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Rasim abi ömrünü ve düşüncesini söze, sözünü eyleme dönüştürmek için harcamış ve bu uğurda emek vermiş gerçek bir mücadele adamıydı. Rabbim Rasim Özdenören'i cennetiyle müşerref eylesin

Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek medeniyet inşasını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.

İnsanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğindeyiz. Uluslararası ilişkilerden ekonomiye, aileye ve toplum yapısına kadar insanlık yeni sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmedikçe büyük davanın hedefine ulaşmasını sağlayamayız.

Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni
  • Erdoğan

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