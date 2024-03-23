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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul şu anda hizmete aç, bir 5 yıl daha bekleyemeyiz

'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak, Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde de tekrar zirveye taşıyacağız.' dedi.

23 Mart 2024 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul şu anda hizmete aç, bir 5 yıl daha bekleyemeyiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

* İsrail aralıksız olarak Gazze'de soykırım yapıyor. İşgal güçleri sivilleri vuruyor.

* Suriye'de, Irak'ta, Sudan'da ve son olarak Gazze'de vuku bulan hadiseler bu mübarek günlerin sevincini layıkıyla idrak etmemize mani oluyor.

* Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Uluslararası kurum ve kuruluşlar ise İsrail yönetiminin bu barbarlığını basit tepkiler dışında sadece seyrediyor.

* Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktör neredeyse yok. Türkiye olarak bölgedeki dostlarımızla işbirliği içerisinde Gazzeli mazlumlara yadım etmeye bir nebze de olsa acılarını hafifletmeye çalışıyoruz

* Sırf eleştirmek, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na vurmak için aslı astarı olmayan itamda bulunanları Rabbimize havale ediyoruz.

* Bunlar Suriye meselesinde olduğu gibi burada da mazluma karşı zalimin yanında esas duruşa geçmiştir.

* İsrail'den özür dileyen değil dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor.

* Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktör neredeyse yok.

* (İsrail'e destek veren) Bunların ve arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.

* Yakın tarihimizde özellikle yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal krizleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Darbeden sosyal kaosa terörden siyasi istikrarsızlıklara kadar başımıza gelen her hadisenin ülkemize ağır faturaları oldu.

* Aynı dönemde ve benzer şartlarda yarışa başladığımız ülkeler kısa sürede ciddi mesafeler alırken biz geriye düştük enerji ve vakit kaybı yaşadık.

* Çevremizde yaşanan onca sıkıntıya, gerilime, çatışmaya hatta 2 yıldır fazla süren savaşa rağmen hamdolsun rotamızdan sapmadık.

* Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da, yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini sürdürdü.

* İnşallah 1,5 milyonu yakalayacak mitingi İstanbul'umuzda yapacağız. İstanbul aç, İstanbul şuanda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz.

* Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar, turizmde hedefimiz ise 60 milyar dolardır.

* Hem aldığımız tedbirlerin hem uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız.

* İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz.

* İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak, Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde de tekrar zirveye taşıyacağız.

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