12 Şubat 2026 Perşembe
Güncel

5 milyar dolarlık hedefe adım adım... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar'da istikrar vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda Balkanlar'da istikrara vurgu yaptı.

12 Şubat 2026 Perşembe 18:43
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

(Sırbistan'la) Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken bugün 1500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur.

Bugün Türkiye, Sırp turistler için 2'nci turizm güzergahı. Vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Dünyada belirsizliğin arttığı dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barış ve huzurun tesisi için çalışıyoruz. Balkanları asla ihmal etmiyoruz.

