Başkan Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Fahiş fiyatlı ürünü boykot edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Sevgili Bursalılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, genç kardeşlerim, muhterem hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

* Medeniyet şehrimiz, kültür şehrimiz Bursa'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sınırlar değişir, zaman değişir ama Bursa'nın bizim kalbimizdeki yeri asla değişmez.

* Bursa Anadolu coğrafyası gibi gönlü geniş bir şehirdir. Bursa'da Balkanlı Kafkas şehirlerinden kardeşlerimiz var. Bursa'da kardeşlerimiz huzur içinde güven içinde yaşıyor.

* Bursa Ak Mescid'in, Batum'un, Bakü'nün, Taşkent'in Üsküp'ün kardeşi olduğu kadar Bursa Halep'in, Humus'un da kardeşidir. Şam'ın da kardeşidir. Rabbim Bursa'yı ve Bursalı kardeşlerimizi korusun.

* AK Parti kuruluşundan itibaren sadece bir erdemliler hareketi olarak değil aynı zamanda bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir.

* Görev alsın veya almasın bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz aynı ideallere inandığımız aynı büyük hayallerin peşinden koştuğumuz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük.

* Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız.

* Gayretleriniz için, emekleriniz ve samimi çabalarınız için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

* Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız yatırımlarla altyapısından insani yaşam kalitesine kadar her alanda Bursa'yı destekledik, geliştirdik ancak Koronavirüs salgınıyla beraber dünya daha fırtınalı sulara girdi.

* Gerek şahsen, gerek iktidar, gerekse AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her sıkıntının, her zorluğun farkındayız.

* Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir, bizim siyasetimiz millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir. Türkiye'ye ve Türk Milleti'ne minnet borcumuzu layıkıyla ödemenin derdindeyiz.

* 'Benden sonrası tufan' diyenler geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktılar, hesap kitap yapmadan bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar.

* Siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik, Türkiye'nin asırlık sorunlarına çözüm yollarını biz geliştirdik.

* Ulaştırmada, konutta, enerjide, tarımda, çalışma hayatında, savunma sanayiinde Türkiye tarihinin en büyük şahlanışını bizimle yaşadı, 22 yıl önce hayal dahil edilemeyen büyük dönüşümleri, büyük reformları biz gerçekleştirdik.

* Artık dünyada sözünün ağırlığı olan, itibarı artan, ay yıldızlı bayrağı başta komşuları olmak üzere tüm dünya için güven veren bir Türkiye var.

* Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir.

* Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır.

* Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Aç gözlü fırsatçıların ne enflasyonla, ne kurla, ne faizle izah edilmeyecek keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları bizim işimizi kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor.

* Serbest piyasa ekonomisini başıbozukluk olarak algılayan ve istismar eden bir kesim var ama bunların da üstesinden geleceğiz.

* Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.

* Lüks ürünler dışında temel ihtiyaç maddelerini vatandaşlarımıza en uygun şekilde ulaştırılması için de yeni mekanizmalar kuracağız. Uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz.

* Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız.

* Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz.

* Türkiye'nin rekabet gücünün korunması gerekiyor çünkü rekabet gücünde bir azalmanın veya istihdam kaybının faturasını sadece işçi ve işveren değil millet olarak hepimiz öderiz.

* Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyon haziran ayından beri istikrarlı bir şekilde düşüyor.

* Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyon haziran ayından beri istikrarlı bir şekilde düşüyor.

* Asgari ücreti döviz bazında neredeyse Avrupa seviyesine yaklaştırmamıza rağmen arzu ettiğimiz sonuca varamadık. Bunun temel sebebi ise yüksek enflasyon ve kimi alanlarda onu da aşan fırsatçılık ve fahiş fiyat artışlarıdır.

* Enflasyonu dizginledikten sonra bazı şeyleri daha rahat konuşma ve çözüme kavuşturma imkanına kavuşacağımız açıktır. Milletimizden sabır, metanet ve ekonomi programımıza güçlü destek istememizin sebebi budur.

* (Asgari ücret) Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız.

* 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz.

* Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz..