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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Yüzyılı'nda bambaşka bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Oktay, 'Türkiye Yüzyılı'nda bambaşka bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım.' dedi.

21 Nisan 2023 Cuma 07:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Yüzyılı'nda bambaşka bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Oktay, "Türkiye Yüzyılı'nda bambaşka bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım." dedi.

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