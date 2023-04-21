Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Yüzyılı'nda bambaşka bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Oktay, "Türkiye Yüzyılı'nda bambaşka bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım." dedi.

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