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Bakan Fidan canlı yayında açıkladı: Türkiye olarak destek vereceğiz

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan buradaki konuşmasında, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateş hakkında açıklamada bulundu. Bakan Fidan, 'Biz Türkiye olarak hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine destek vereceğiz.' dedi.

HABER MERKEZİ21 Mart 2025 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Bakan Fidan canlı yayında açıkladı: Türkiye olarak destek vereceğiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* İsrail yayılmacılığının bölgede oluşturduğu hasarlar ve buna karşı alınabilecek tedbirler ile ilgili görüşmelerimizi tamamladık.

* Şam ile Lazkiye'deki durumu konuştuk.

* (Rusya-Ukrayna savaşı) Biz Türkiye olarak hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine destek vereceğiz.

* (Rusya Ukrayna savaşı) ABD öncülüğünde devam eden ateşkes görüşmelerini destekliyoruz.

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