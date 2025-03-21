Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
* İsrail yayılmacılığının bölgede oluşturduğu hasarlar ve buna karşı alınabilecek tedbirler ile ilgili görüşmelerimizi tamamladık.
* Şam ile Lazkiye'deki durumu konuştuk.
* (Rusya-Ukrayna savaşı) Biz Türkiye olarak hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine destek vereceğiz.
* (Rusya Ukrayna savaşı) ABD öncülüğünde devam eden ateşkes görüşmelerini destekliyoruz.