Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* İsrail yayılmacılığının bölgede oluşturduğu hasarlar ve buna karşı alınabilecek tedbirler ile ilgili görüşmelerimizi tamamladık.

* Şam ile Lazkiye'deki durumu konuştuk.

* (Rusya-Ukrayna savaşı) Biz Türkiye olarak hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine destek vereceğiz.

* (Rusya Ukrayna savaşı) ABD öncülüğünde devam eden ateşkes görüşmelerini destekliyoruz.