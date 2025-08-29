AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 24 TV'de Murat Özer'in sunduğu Esas Mesele'de açıklamalarda bulundu.

Hasan Turan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Filistin konusu, ortak konumuzdur. Her konuda ayrışsak da bu konuda birlikte hareket etmek durumundayız. Birlik olursak, bu konuda da sesimiz daha güçlü çıkar.

Savaşa girelim demek kolay bir şey değildir. Böyle bir şey olduğunda cephenin gerisinde durmam. Açıkça soykırıma destek veren emperyalist ülkeler var.

Zaruret oluşturduğunda savaşa da gireriz.

Bizim duygu dünyamız düşünce dünyamız dava bilincimiz Filistin davasının merkezinde konumlanmıştır. Filistin davası bizim davamızdır. Türkiye Filistin'dir, Filistin Türkiye'dir.