29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
  • Gazze oturumunda tansiyon yükseldi... AK Parti İstanbul Milletvekili Turan'dan 24'e özel açıklamalar
Güncel

Gazze oturumunda tansiyon yükseldi... AK Parti İstanbul Milletvekili Turan'dan 24'e özel açıklamalar

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 24 TV'de Murat Özer'in sunduğu Esas Mesele'de açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2025 Cuma 21:11
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi... AK Parti İstanbul Milletvekili Turan'dan 24'e özel açıklamalar


AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 24 TV'de Murat Özer'in sunduğu Esas Mesele'de açıklamalarda bulundu.

Hasan Turan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Filistin konusu, ortak konumuzdur. Her konuda ayrışsak da bu konuda birlikte hareket etmek durumundayız. Birlik olursak, bu konuda da sesimiz daha güçlü çıkar.

Savaşa girelim demek kolay bir şey değildir. Böyle bir şey olduğunda cephenin gerisinde durmam. Açıkça soykırıma destek veren emperyalist ülkeler var.

Zaruret oluşturduğunda savaşa da gireriz.

Bizim duygu dünyamız düşünce dünyamız dava bilincimiz Filistin davasının merkezinde konumlanmıştır. Filistin davası bizim davamızdır. Türkiye Filistin'dir, Filistin Türkiye'dir.

