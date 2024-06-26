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Canlı hayvan alım ilanıyla çok sayıda besiciyi dolandırdılar

Bursa'da sosyal medyada canlı hayvan alımı ilanı vererek besici Adem D.'yi (37), 300 bin lira dolandıran 4 şüpheli kurulan özel ekip tarafından, Balıkesir'in Edremit ilçesine kadar Plaka Takip Sistemi (PTS) kameralarından izlenerek yakalandı. 15 besiciyi daha dolandırdıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA26 Haziran 2024 Çarşamba 08:56 - Güncelleme:
Canlı hayvan alım ilanıyla çok sayıda besiciyi dolandırdılar
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Afyonkarahisar'da yaşayan ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan Adem D., sosyal medyada gördüğü canlı hayvan alımı ilanındaki numarayı arayıp iletişime geçti. Bu kişilerle anlaşan Adem D., geçen hafta cumartesi günü 300 bin lira değerindeki 33 kuzuyu kamyonete yükleyerek Bursa'ya geldi. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde şüphelilerle buluşan Adem D., kuzuları teslim etti. Kuzuları başka bir kamyonete bindiren ve Adem D.'ye birlikte merkez Nilüfer ilçesindeki yazıhanelerine gidip parayı orada vereceklerini belirten şüpheliler, yolda izlerini kaybettirdi. Şüphelilerin kaçtığını anlayan Adem D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, özel bir ekip kurarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'DAN BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNE KADAR PTS İNCELEMESİ YAPILDI

Ekipler, olay yerinde yapılan güvenlik kamerası incelemesinde 4 yıldır aranan şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı olan Aytaç Kara (34), Uğur Demir (35), Osman Ş. (46) ve Erkan A. (50) olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki PTS kameralarını tek tek inceleyen ekipler, Balıkesir'in Edremit ilçesine gittiklerini belirledi. Ekipler önceki gün aracın yerini belirledi. Yapılan takipler şüpheliler, bir otoparkta gözaltına alındı.

Yapılan sorgularında Balıkesir'in Edremit ilçesinde lüks otellerde ve apartlarda kaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmamak için başkaları üzerinden oda ve daire tuttukları ortaya çıktı. Şüphelilerin 15 besiciyi daha aynı yöntemle dolandırdıkları saptandı.

Bursa'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aytaç Kara ve Uğur Demir tutuklanırken, Osman Ş. ile Erkan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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