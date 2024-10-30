İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2024 Çarşamba / 27 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2942
  • EURO
    37,2184
  • ALTIN
    3067.34
  • BIST100
    8946.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Canlı hayvan kaçakçılığı engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcuya yönelik düzenlenen operasyonda, 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi.

IHA30 Ekim 2024 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Canlı hayvan kaçakçılığı engellendi
ABONE OL

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu takibe alındı.

Yolcunun tedirgin ve şüpheli hareketleri üzerine x-ray tarama sistemi ile yapılan bagaj kontrolünde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Detaylı arama yapılan bagajda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olabileceği değerlendirilen beyan edilmemiş farklı türlerde 17 yavru timsah ve 10 yavru kertenkele ele geçirildi.

Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

  • Gümrük Muhafaza
  • operasyon
  • timsah

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.