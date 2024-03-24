CANLI İBB Başkan adayı Kurum'dan İmamoğlu'na 'hatırlamıyorum' tepkisi: Ben olsam ar ederim, utanırım

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.

Elönü'nün 'Arafta mısınız?' sorusuna Kurum, "Ben kararlı olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarımı dinlerim. Etrafımdakilere Murat Kurum nasıl bir insandır diye sorduklarında 'Hızlı karar alır ve hızlı harekete geçer' derler" dedi.

#CANLI Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı @murat_kurum: Ben kararlı olduğumu düşünüyorum, arkadaşlarımı dinlerim. Murat Kurum nasıl bir insandır diye sorduklarında hep şunu söylerler, hızlı karar alır, aldığı kararı uygular#AraftaSorular pic.twitter.com/9nfmzH70lR — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 24, 2024

Okul hayatı hakkında da anılarından bahseden Kurum, "Derslerimi hep dikkatli dinlerdim. Evde çok çalışmazdım dinlediğimle sınava girerdim. Babamın mesleğini yapmak istedim, inşaat mühendisliğini seçtim. Kararlarımı alırken plan yaparak yamadım, hayat beni bir yerlere götürdü. Çalıştım ama çok çalıştım. Şantiyede, tozun toprağın içinde olmayı severim. Çünkü ortada bir emek var. Kararlarımı da alırken hiç plan yapmadım. Tırnaklarımla geldim. Emek verdim. Ailemden, çocuklarımdan fedakarlık verdim. Çok güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

TOKİ'de genel müdürlük yaptığı dönem hakkında Kurum, "TOKİ'de genel müdür olduğumda "acaba yapabilirler mi" gibi bakışlar vardı. Orada da üstüme düşen vazife neyse onu yapmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Kurum sözlerini şu ifadelerde sürdürdü:

Bakanlık görevimiz bitti, bayram oldu. Normalde bakanlık bittiğinde telefonlar susar. Çok şaşırdım ben de sevindim. Bakanlık bitti herkes aradı bayramda. Aslolan o gün arayabilmek.

Tertipli ve düzenli olduğunu belirten Kurum, "Tertipliyimdir, kılığıma kıyafetime özen gösteririm. Evde de böyle titizimdir. Düzenli olmayı seviyorum. Karışıklık hoşuma gitmiyor. Bir şeye odaklandığımda başka bir şey dikkatimi dağıtsın istemiyorum. Gayretliyim yani bir işi yapmak için gayret gösteririm. Onu çözebilmek adına elinden gelen her şeyi yaparım. Vaadi gerçekleştirmek için gayret ederim." şeklinde konuştu.

Bakanlığı dönemindeki saha çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaşan Kurum, "Sahaya gittiğimizde, arkadaşlar anlatıyor, "Bak şimdi şu bakanı izle, o bir şey dediyse gerçekleşir". Arkadan enkazlar kaldırılacak falan elimle işaret ettiğimde karar verildi orada. Elazığ'da deprem olmuştu 45 gün kaldık. Orada herkesle akraba olduk, Elazığlılar bana Kara Murat derler. Hatta bana Elazığlılar Kara Murat derler. Bir Kara Murat. Böyle inanılmaz böyle sevgiden size insanların söylediği şeyler var. Orada kaldık ya yani 40-45 gün. Artık herkesle böyle dost olduk. Ayrılırken havalimanını görmeliydiniz. Yani havalimanında herkes vardı. Herkes. Geldiler, orada bizi uğurladılar. Yani "sen bizim için çok çalıştın. Biz de buraya kadar gelmek istedik" diye, haber de vermemiştim. Herkes havalimanına geldi. Yani miting gibi oldu böyle. O anı unutamıyorum." dedi.





Genellikle mavi ve tonlarını giydiğini söyleyen Kurum, "Biraz daha mavinin dışında giysen iyi olur" diye yorumlar var. Bu süreçte herkes sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Güzel giyinmeye çalışıyoruz, artık milletimizin takdiri" ifadelerini kullandı.

'İstanbul'a aday olma fikri ne zaman ortaya çıktı?' sorusuna Kurum, "Mayıs seçimleriydi. Cumhurbaşkanımız bizi İstanbul 1. bölgeye milletvekili olarak listeye koydular. Sahada çalışmalar yaparken. Vatandaşlarımız şunu söyledi; 'İlk önce Mayıs seçimlerini alacağız. Cumhurbaşkanımızı başka yapacağız, ardından da Mart seçimlerinde seni büyükşehir belediye başkanı yapacağız. Ben şu göreve talip olayım diye çalışmadım. Milletimizin teveccühü, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle aday olduk" dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözleri hatırlamadığına vurgu yapan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Böyle aziz bir şehir böyle olmamalı. İstanbul'da yaşayan insanlar mutsuz olmamalı. Bunu da gerçekleştirmek için mücadele etmek lazım, dertli olmak lazım. Vatandaşımız da biliyor ki Murat Kurum sözünü tutar. Varsa bir sorun, ben Murat Kurum. Murat Kurum sözünü hatırlamamak yapmaz. Bugün ne söylüyorsam her şeyi hatırlayacağım.



"KULAĞIMIZI MUAHLEFETE KAPATTIK, VATANDAŞIMIZIN ELİNİ TUTTUK"

Muhalefetin 6 Şubat depremleri sonrası yaptığı eleştirileri de hatırlatan Kurum, "Asrın felaketi, hatırlayın. Muhalefet ne diyordu? "Bu işleri yapamazsınız" biz ne yaptık? Kulağımızı onlara kapattık, vatandaşımızın elini tuttuk. 3 ayda 11 ilde 180 bin konutun temelini attık. Makama biz bakanlıkta da uğramadık, biz hep sokaktaydık. 550 ziyaret yapmışsız, bir kısmı ay sürmüş. Hep vatandaşımızın yanındaydım. Hep şunu söylerler, "mavi montlu adam ne zaman gelecek?" Vatandaşımızın duası, güler yüzü her şeye bedel. Herkes bana rüyasını anlatıyor, "rüyamda gördüm, 31 Mart'ta sen kazanıyorsun" diyor. Onların dualarıyla biz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşımızın duası, güler yüzü her şeye bedel. Herkes bana rüyasını anlatıyor, "rüyamda gördüm, 31 Mart'ta sen kazanıyorsun" diyor. Onların dualarıyla biz çalışıyoruz. İlk Eyüp Sultan'a gideceğiz, duasını alacağız. Ardından Sultan Fatih'e gideceğiz. Sonra da acil eylem planlarımız var o işlere koyulacağız.

İmamoğlu'nun verdiği vaatleri hatırlamamasını eleştiren Kurum, "Ben 5 sene sonra "yetişmezdi" veya "hatırlamıyorum" diyerek oturup bir daha İstanbul'a belediye başkanı olmaya utanırım, yüzüm kızarır. Ar ederim" dedi.

İstanbul'un trafik sorununa da dikkati çeken Kurum, "Ulaşım gerçekten bir çile haline gelmiş. 230 km metro yapacağız deyip koca 5 yılda 17.88 km metro yapmışlar. Koca İBB bunu yapmış. Engelleyen kendileri. İstanbul'un önünde bir engel varsa CHP belediyeciliği anlayışı. Biz onlar gibi metro hattı iptal eden bir belediye başkanı olmayacağız. Semtinize metro gelmesini bekliyorsunuz ve karşıda da "yaptırmadılar, hatırlamıyorum" diyen bir başkan var. Bir 5 yıl sonra ne olacak? Aynı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un deprem riski hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Kurum, "Düşünün ki aynı anlayış 5 yıl daha devam ettiğinde sizin deprem endişeniz yine devam edecek. İstanbullu nasıl mutlu olacak? En önemli şey güven. O güveni verirseniz insanların sevgisini de alırsınız. Biz 16 milyon İstanbullunun güvenini alacağız. İşte o zaman İstanbulluların yüzü gülecek. Afetlerle ekran başına çıkınca ister istemez vatandaşımızın aklında belli bir profil kalıyor. Orada insanımız üzülürken ben gülemem veya Şehit cenazesine gidip orada kahkaha atamam. Ben yaşadığım süre boyunca neysem o olacağım. Rol yapmayacağım. Yol yürüdüğüm arkadaşlarımı sırtından hançerlemeyeceğim. Yol yürüdüğüm partime vefa göstereceğim" şeklinde konuştu.