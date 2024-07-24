İletişim Başkanı Altun: Türkiye barışın teminatı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da başkanlığın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda konuştu.Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:
- Türkiye mazlum milletin umut ışığı oldu.
- Türkiye barışın teminatı.
- İnsan merkezli bir kurumsal sistem bu açıdan önem taşıyor.
- Türkiye iletişim alanında yükselişte.
- Yumuşak güçte son 4 yılda en fazla gelişen 2. ülke olduk.
- Mazlumlar için hakikati savunacağız. Tüm mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.
- Dünya, İsrail'in bir soykırımcı olduğunu açıkça görüyor.
- Türkiye, İsrail'in birçok savaş suçu işlediğini, bir soykırım arayışı içinde olduğunu ve tüm dünyayı aldatmaya çalıştığını güçlü bir şekilde duyuran ülke oldu.
- İletişim Başkanlığı olarak İsrail'in küresel toplumun reflekslerini ve vicdanını felç etmeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini engelleme noktasında büyük bir gayret ortaya koyduk.