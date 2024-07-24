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İletişim Başkanı Altun: Türkiye barışın teminatı

Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye mazlum milletin umut ışığı oldu. Türkiye barışın teminatı.' dedi.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Türkiye barışın teminatı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da başkanlığın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

- Türkiye mazlum milletin umut ışığı oldu.

- Türkiye barışın teminatı.

- İnsan merkezli bir kurumsal sistem bu açıdan önem taşıyor.

- Türkiye iletişim alanında yükselişte.

- Yumuşak güçte son 4 yılda en fazla gelişen 2. ülke olduk.

- Mazlumlar için hakikati savunacağız. Tüm mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.

- Dünya, İsrail'in bir soykırımcı olduğunu açıkça görüyor.

- Türkiye, İsrail'in birçok savaş suçu işlediğini, bir soykırım arayışı içinde olduğunu ve tüm dünyayı aldatmaya çalıştığını güçlü bir şekilde duyuran ülke oldu.

- İletişim Başkanlığı olarak İsrail'in küresel toplumun reflekslerini ve vicdanını felç etmeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini engelleme noktasında büyük bir gayret ortaya koyduk.

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