İletişim Başkanı Altun: Türkiye barışın teminatı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da başkanlığın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"nda konuştu.

- Türkiye mazlum milletin umut ışığı oldu.

- Türkiye barışın teminatı.

- İnsan merkezli bir kurumsal sistem bu açıdan önem taşıyor.

- Türkiye iletişim alanında yükselişte.

- Yumuşak güçte son 4 yılda en fazla gelişen 2. ülke olduk.

- Mazlumlar için hakikati savunacağız. Tüm mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.

- Dünya, İsrail'in bir soykırımcı olduğunu açıkça görüyor.

- Türkiye, İsrail'in birçok savaş suçu işlediğini, bir soykırım arayışı içinde olduğunu ve tüm dünyayı aldatmaya çalıştığını güçlü bir şekilde duyuran ülke oldu.

- İletişim Başkanlığı olarak İsrail'in küresel toplumun reflekslerini ve vicdanını felç etmeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini engelleme noktasında büyük bir gayret ortaya koyduk.