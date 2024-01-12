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İletişim Başkanı Altun: İsrail'in yalanlarını ifşa etmeyi sürdüreceğiz

TRT Akademi Tanıtım Programı'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'İsrail'in yalanlarını ifşa etme çalışmalarımız devam ediyor.' dedi.

12 Ocak 2024 Cuma 20:35 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: İsrail'in yalanlarını ifşa etmeyi sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki TRT Akademi Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları;

"İsrail'in yalanlarını ifşa etme çalışmalarımız devam ediyor. Ana akım medyanın hakikati savunma noktasındaki tarihsel birikimini, yeni medya düzeniyle birlikte karşımıza çıkan dijital faşizm ile mücadelede kalkan olarak kullanmak durumundayız. Türkiye, medya ve enformasyon alanında hakikat mücadelesi vermektedir.

Küresel vesayet düzeni, İsrail'in zalim saldırılarını meşrulaştırmak için büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiliyor. Biz, bu ikiyüzlülüğe karşı çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki, İsrail'in hukuku ayaklar altına alarak işlediği suçlara gereken ceza uygulanır."

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