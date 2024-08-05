Instagram'a erişim engeli... Başkan Erdoğan: Arzu edilen işbirliklerini henüz tesis edemedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Değerli fikirleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. İnsan ve hak hürriyetlerinde son 22 yılda devrimlere imza atmış bir parti olarak başarılarla dolu partimize katkılar yapacağına inanıyorum.

* Çevremizde vuku bulan gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde güç boşluğu, ahlak ve vicdan kaybı var.

* Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir.

* İsrail, Gazzelileri sadece bombalarla, sadece kurşunlarla öldürmüyor. Aç, susuz, gıdasız bırakarak da katlediyor. Giderek zalimleşen, şımaran bir haydut devlet 300 gündür barbarlığın her türlüsünü sergiliyor.

* Batılı ülkeler, İsrail'in soykırım politikasının suç ortağıdır. Netanyahu yönetimi daha fazla çocuk öldürsün diye her türlü desteği sağlıyorlar.

* (İsrail'in Gazze saldırıları) Normalde insanlığı ayağa kaldırması gereken bu zulüm karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıt yok.

* Bu sürede 16 binden fazla çocuk öldü, 40 bin masum insan şehit edildi. Enkaz altındaki 10 binden fazla şehidin naaşına ulaşılamıyor. İsrail Gazze'lileri sadece bomba ve kurşunlarla öldürmüyor. Aç, susuz, gıdasız bırakarak öldürüyor. Haydut devlet avuç içi kadar toprak parçasına sıkıştırdığı 2,3 milyon insana karşı barbarlığın her türlüsünü sergiliyor.

* Burada şu ikazı açık açık yapmak zorundayım. Tarih kimin nerede durduğunu kaydetmektedir. Hitler'in Nazi parlamentosunda nasıl yaptığı konuşmayı alkışlayanları tarih utançla yazdıysa Netanyahu'yu alkışlayanlar da ellerine yapışan bu kara lekeyi ömür boyu temizleyemeyecek. Mazlumların acıları üzerinde sevinç çığlıkları atanları ne tarih ne de çocukları affedecek.

* Biz dünyanın gözlerinin Filistin'e döndüğü bu günde fırsat bu fırsat deyip birilerine şirin görünme niyetinde değiliz. Biz ne kadar ağır olursa olsun hakkı tutup kaldırmanın derdindeyiz. Filistin sınavından hem şahsen hem de ülke ve millet olarak alnımızın akıyla çıkmanın samimi gayreti içindeyiz. Kim ne derse dersin soykırımcıların olduğu yer mahkeme salonlarıdır. 40 bin insanın ölümünden sorumlu olmayıp bir de kırmızı halıyla karşılamak vicdansızlıktan ötedir.

* Hamas Büro Başkanı Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesini. O korkunç görüntüler Filistin halkını derinden yaralamakla kalmamış, Netanyahu'yu şımartmıştır. Akıl ve izan sahibi hiçbir kimse böyle bir durumu normal karşılayamaz. Buradan bir kez daha Haniye'ye Allah'tan rahmet. Filistin halkına ve ailesine baş sağlığı diliyorum.

* Bazıları bizim Heniyye'ye gösterdiğimiz ilgiyi hazmedemedi. Biz sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik. Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı buna göre atıyoruz.

* İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül edemeyip anında yasaklayan bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı, terör desteklemeyi özgürlük parantezine alıp

* Gelinen noktada sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandığına şahit oluyoruz. Sosyal medya şirketlerinin bu tavrına yeni tanıklık ediyoruz.

* Uyarılarımıza rağmen, FETÖ'den PKK'sına kadar tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar. Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şirketleri bu mecralarda istedikleri hareketi yapıyorlar.

* Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni, mesele Türkiye olunca bilinçli şekilde esirgiyorlar.

* Bizdeki katalog suçlarla mücadeleyi maalesef esirgiyorlar. Bu husustaki rahatsızlığımızı pek çok dile getirdik. Ancak arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.

* Burada şirketlerin tavrı kadar rahatsız edici diğer bir durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur.

* Sosyal medya platformlarının rezilliklerini eleştirmeyenler, estirdikleri faşizme laf etmeyenler, Türkiye'yi Batılılara şikayet sırasına giriyor.

* Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok.