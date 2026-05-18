#CANLI Küresel Sumud Filosu'na saldırı! Bakan Fidan: İsrail korsanlığını kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2026 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye bu gergin ortamlarda sorumluluk üstlendiğini etkileyici bir şekilde ortaya koymakta. Bu yıl Ankara'da temmuz ayında gerçekleşecek olan NATO toplantısı, ittifakımızın pekişmesi açısından Türkiye'yi kilit bir noktaya getirmekte

Türkiye başından olduğu gibi bundan sonra da bu savaşın durması için elinden gelen çabayı her türlü platformda göstermeye devam edecektir

Gazze'de ve Batı Şeria'da masumları hedef alan, Lübnan ve Suriye'ye kadar uzanan saldırganlık maalesef artık küresel bir tehdide dönüşmüştür.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesiyle uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz"

Çevremizdeki bütün savaşlarda bizim ilk refleksimiz, bir an önce bu savaşın durdurulması olmuştur

İran savaşında önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır

