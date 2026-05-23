#CANLI Siyaset çıkar yarışı değildir! MHP Lideri Bahçeli: Cambazlar bizi anlayamaz

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir. Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir. İlkeleri belirsiz siyaset cambazları bizi anlayamaz.' dedi.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

* Milliyetçi Hareketçi Partisi, Siyaset ve Liderlik okulunun ortaya koyduğu faaliyetler açısından adından söz ettiren bir okuldur.

* Günümüzün iletişim süreçlerini sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Gençlerimiz önce bilgi sonra değer ve tarihi bilinci yaşamaya içinde bulunduğu topluma değer katıyor.

* Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür.

"KALIRLARSA BU TAKLİT OLUR"

* Bir millet kültürünü milli sınırlar içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş ürünlerini o sınırlar açısından tüketilmesini işaret eder. Kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir.

* Elma çekirdeği nasıl elma değilse hizne ekilen şeylerde aynı hal üzerinde kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit olur.

* Töre, sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul ettiği hayat tarzıdır. Bilgi toplumun ortak tecrübesi ile şekillenir.

*Bilgi toplumun ortak tecrübesiyle şekillenir ve töreye bağlılık Türklerin belirleyici özelliği olarak öne çıkar.

* Bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde toplumda saygı görür.

* Bizler bir mum yaktık, meşaleyi taşımak görevi sertifikayı kazanan kardeşlerimizin gayreti olmalıdır.

* Siyaset ve liderliğin kavramsal ve kurumsal incelikleri müstesna bir müfredat kapsamında, okulumuzun kapısından içeri giren pek çok arkadaşımıza özveriyle aktarıldı.

* Türk gençleri burada aldıkları eğitim faaliyetleriyle, her şeyden önce sahip oldukları derin tarih şuurunu ve bilincini idrak etmektedir.

* 23. dönemin teması bilim, bilgi ve kültür olarak belirlenmiştir.

"SİYASET CAMBAZLARI BİZİ ANLAYAMAZ"

* Bilgi irfanla bilgeliğe dönüşür. Bilgi ancak erdemlerle birleştiğinde hikmet seviyesine yükselir.

* Bilgelik kriz dönemlerinde rehberdir. Türkler milli benliklerini bilgelik sayesinde korumuştur.

* Bilgelik geleneği Türk kültürünün bağımsızlık iksiri olarak görülür.

* Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir.

* Siyaset çıkar yarışı değildir. İlkeleri belirsiz siyaset cambazları bizi anlayamaz. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.

* Bütün politikalarımızı "Güçlü devlet, huzurlu millet" anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz.

