MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:
* Milliyetçi Hareketçi Partisi, Siyaset ve Liderlik okulunun ortaya koyduğu faaliyetler açısından adından söz ettiren bir okuldur.
* Günümüzün iletişim süreçlerini sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Gençlerimiz önce bilgi sonra değer ve tarihi bilinci yaşamaya içinde bulunduğu topluma değer katıyor.* Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür.
* Türk gençleri burada aldıkları eğitim faaliyetleriyle, her şeyden önce sahip oldukları derin tarih şuurunu ve bilincini idrak etmektedir.
* 23. dönemin teması bilim, bilgi ve kültür olarak belirlenmiştir."SİYASET CAMBAZLARI BİZİ ANLAYAMAZ"
* Bilgi irfanla bilgeliğe dönüşür. Bilgi ancak erdemlerle birleştiğinde hikmet seviyesine yükselir.
* Bilgelik kriz dönemlerinde rehberdir. Türkler milli benliklerini bilgelik sayesinde korumuştur.
* Bilgelik geleneği Türk kültürünün bağımsızlık iksiri olarak görülür.
* Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir.
* Siyaset çıkar yarışı değildir. İlkeleri belirsiz siyaset cambazları bizi anlayamaz. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
* Bütün politikalarımızı "Güçlü devlet, huzurlu millet" anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz.