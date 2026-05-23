MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

* Milliyetçi Hareketçi Partisi, Siyaset ve Liderlik okulunun ortaya koyduğu faaliyetler açısından adından söz ettiren bir okuldur.



* Günümüzün iletişim süreçlerini sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Gençlerimiz önce bilgi sonra değer ve tarihi bilinci yaşamaya içinde bulunduğu topluma değer katıyor.

* Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür.

* Bir millet kültürünü milli sınırlar içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş ürünlerini o sınırlar açısından tüketilmesini işaret eder. Kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir.

* Elma çekirdeği nasıl elma değilse hizne ekilen şeylerde aynı hal üzerinde kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit olur.

* Töre, sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul ettiği hayat tarzıdır. Bilgi toplumun ortak tecrübesi ile şekillenir.

ve töreye bağlılık Türklerin belirleyici özelliği olarak öne çıkar.

* Bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde toplumda saygı görür.

* Bizler bir mum yaktık, meşaleyi taşımak görevi sertifikayı kazanan kardeşlerimizin gayreti olmalıdır.

* Siyaset ve liderliğin kavramsal ve kurumsal incelikleri müstesna bir müfredat kapsamında, okulumuzun kapısından içeri giren pek çok arkadaşımıza özveriyle aktarıldı.

* Türk gençleri burada aldıkları eğitim faaliyetleriyle, her şeyden önce sahip oldukları derin tarih şuurunu ve bilincini idrak etmektedir.

* 23. dönemin teması bilim, bilgi ve kültür olarak belirlenmiştir.

* Bilgi irfanla bilgeliğe dönüşür. Bilgi ancak erdemlerle birleştiğinde hikmet seviyesine yükselir.

* Bilgelik kriz dönemlerinde rehberdir. Türkler milli benliklerini bilgelik sayesinde korumuştur.

* Bilgelik geleneği Türk kültürünün bağımsızlık iksiri olarak görülür.

* Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir.

* Siyaset çıkar yarışı değildir. İlkeleri belirsiz siyaset cambazları bizi anlayamaz. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.

* Bütün politikalarımızı "Güçlü devlet, huzurlu millet" anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz.