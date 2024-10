CANLI MHP Lideri Bahçeli: Türk ile Kürt'ün birbirini sevmesi dini ve siyasi bir farzdır

MHP Lideri Devlet Bahçeli "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp" Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* Bir insanı doğru tanımak, doğru anlatmanın, doğru aktarmanın gerek ve yeter şartıdır. İnsanoğlu bildiğinin dünyası, bilmediğinin düşmanıdır.

* (Ziya Gökalp) Özünün has bahçesinde filizlenen her sözü, her eseri, her teklifi düşünce hayatımızda irfan, irade ve itibar anıtı gibi yükselmiştir.

* Onun Türklüğe bakışı laboratuvar yada biyolojik menşeili olmamıştır. Irkı yalnızca atlarda arayan, ırkçılığı elinin tersiyle itip Adem'e mahkum eden milli birlik ve kardeşlik dirayetiyle millet şurana sahip çıkmış destek vermiş sonun kadar bu kararlı çizgide mahfuz kalmıştır.

* Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunda hizmeti geçen, emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan büyüklerimize Allah'tan rahmetler diliyor, hayatta olanlara müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum.

* Türkler ile Kürtler 1000 yıllık ortak tarih ve coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlarda birleşmişlerdir. Bugün ortak tehlikeler karşısında duruyorlar. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için dini ve siyasi farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.

* Biz sulhçu bir milletiz kılıcımız kalkandır lakin ehli salipler hala bize düşmandır.

* Felaket zamanlarında tutunacak ve sığınacak milli mefkurenin muhakkak tecelli edeceğini söyleyerek umut sancağını sürekli diri ve dinç tutmuştur.