Ömer Çelik: AB'nin küresel güç olma yolu Türkiye'den geçiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamada bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

ABD Başkanı Trump ile AB liderleri arasında yürüyen tartışmaya baktığımızda artık ara cümleler kurmaya herhangi bir gerek olmadığı görüldü. İkinci dünya savaşı sonrası kurulan düzen bitmiştir. Dünya yeni bir düzen arayışındadır.

Türkiye kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir. Uzun yıllardır Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili pek çok tartışma yapılıyor. Avrupa ordusundan yıllardır bahsedilir ama ilerleme sağlanamaz. Türkiye'nin ne kadar vazgeçilmez olduğuna dair birden birçok sayıda makalenin çıktığını görüyoruz. Bizim her zaman söylediğimiz şey şudur: Avrupalı dostlarımıza Türkiye'yi sadece güvenlik konularına indirgeyemezsiniz. Demokratik değerler, ekonomik refah, bunların paylaşılması ve dayanışmanın ortaya çıkması bakımından değerlendirmeniz gerekir.

Yıllardır AB üyeliği süreci ile Türkiye'nin önüne koydukları çifte standartlarla yüzleşme zamanıdır.

Türkiye'nin yıllar boyunca davet edilmiş olduğu liderler zirvesine katılımı Merkel ve Sarkozy döneminde katılımı engellenmeye başlanmıştı. Ukrayna konusunda birtakım toplantılar yaptılar o zaman da ifade ettik. Türkiye'siz bir toplantının vizyonsuzluk olacağını ifade ettik. Nitekim söylediklerimiz ortaya çıktı.

SURİYE'DEKİ SALDIRILAR

Suriye'deki her olayın bizi etkilediği açıktır. Maalesef orada günler öncesinde Esad'a bağlı bazı grupların meşru yönetime karşı saldırı gerçekleşmesi neticesinde bazı olaylar meydana geldi. Olayların neticesinde çatışmalar oldu. Burada çeşitli şekillerde kaosu tetiklemeye çalışan bazı odakların hemen harekete geçtiğini gördük. Son derece üzüldüğümüz Alevi kardeşlerimize dönük saldırılar oldu, hayatını kaybedenler oldu. Saldırıları ve gerçekleştirenleri lanetlediğimizi ifade ediyoruz.

"SİLAHLI SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Biz olay olduğu andan itibaren şöyle bir değerlendirme yaptık: Burada Esad artığı olarak bildiğimiz silahlı gruplar Suriye'nin meşru yönetimine karşı saldırı gerçekleştirdiler. Bu silahlı saldırıyı lanetliyoruz.

Suriye Suriyelilerindir. Siyasi mezhepçilik zehirdir.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ: BU YALANDIR

Burada her zaman söylediğimiz Suriye Suriyelilerindir ilkesine bağlı kalıyoruz. Esad'ın yaptığı katliamlar Suriye'deki alevilere mal edilemez. DEAŞ'ın yaptığı katliamlar Suriye'deki Arap ve sünnilere mal edilemez. Mezheplerin her biri son derece saygıdeğer düşünce okullarıdır. Ama siyasi mezhepçilik büyük bir zehirdir. Ona rağmen bazı CHP milletvekillerinin cümlelerimizi hedef almak adına son derece yanlış bir takım eksende üstelik çarpıtma yaparak olayı başka bir yere taşımaya çalıştıklarını gördük.

Bu milletvekillerinin sayısı birkaç kişiyi geçmiyor. Biz meşru yönetime karşı silah çekmiş ve hangi grup olduğunu bildiğimiz gruplara Esad artığı derken onlar biz oradaki Şii'lere Alevi'lere Esad artığı diyormuşuz gibi bir propaganda içerisine girdiler. Bu yalandır. Buradan bir siyasi kaldıraç elde etmeye çalıştılar. Yaptıkları iş son derece ilkel ve oradaki kardeşliğe zarar veren bir siyasi mezhepçilikten başka hiçbir şey ifade etmemektedir.

'TERÖRİSTİN MEZHEBİ VE ETNİK GRUBU OLMAZ'

Terör eylemini kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin Sünni terörist ifadesi yanlıştır. Şii terörist, Alevi terörist bunların hepsi yanlıştır. Mezhebi ve etkin grubu olmaz.

'TERÖRİST KİM OLURSA OLSUN ONA KARŞIYIZ'

Bazıları Hatay'ın kaderi ile Lazkiye'nin kaderi birdir. Biz diyoruz ki günaydın. Şimdi siyasi mezhepçilik kaldıracı bahanesiyle bundan bahsediyorlar. Yıllarda kendilerinin herhangi bilgisi olmadığı durumlarda biz Alevi, Şii, Dürzi liderlerle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Terörist kim olursa olsun ona karşıyız.

Bugün etnik emelde radikalizm üretmeye çalışanlar daha bu konulardan haberdar değilken bile Cumhurbaşkanımız Suriye yönetimi ile geçmişte görüştüğü zaman oradaki farklı mezheplerin eşit muamele görmesinden bahsediyordu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞ MÜZAKERELERİ HAKKINDA

Azerbaycan, Ermenistan arasında barışın gerçekleşmesiyle ilgili olarak metinde hemen hemen bütün unsurların tamamlandığı duyuruldu. İki madde problemliydi. Kafkasya vizyonu açısından bu aşama önemli bir aşamadır. Bundan sonra Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef alan yasaları ya da Anayasa maddelerini değiştirmesi de önemli olacaktır.

"ÖNCELİĞİMİZ PKK'NIN KENDİNİ FESHETMESİ"

Önceliğimiz terör örgütü PKK'nın silah bırakması, al-ver süreci yok.

Bir takım ara ve geçiş kategorilerinin de olmaması gerekir. Örgütün feshedilmesi gerekir.

"YPG/SDG'Yİ DE İLGİLENDİRİR"

YPG bir terör örgütüdür. Bugün bulunduğu yerler açısından da kimlerle nasıl işbirliği yapıldığı görülmektedir. PKK silah bıraksın çağrısı doğrudan YPG'yi, SDG'yi de ilgilendirir.

İmralı çağrısının pratiğe dökülmesini bekliyoruz.