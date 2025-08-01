CANLI TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TÜGVA maşallah hem eğitim hem kültür sanat ve spor faaliyetleri ile 1 yıldır çok kıymetli hizmetler veriyor. Vakıf Okulları, Enderun okulları doğa kampları münazara yarışmaları kitap okuma kulüpleri gibi programlarla milyonlarca gençlere ulaşıyor.

Ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları rahatsız eden de bu hizmetlerdir.

Gençlerimizi marjinallere terk etmeyeceğiz.

Vatana millete ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. Onlara kötü bir haberim var onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

Milli mücadeleyi 15 Temmuz Destanıyla birleştiren gençlik burada. Geçmişi geleceğe taşıyan gençlik burada. Gönül coğrafyasını kucaklayan gençlik işte burada. Üstadın ifadesiyle; dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öncünün davacısı gençlik işte burada.

Burada Türkiye'yi özellikle Orta Doğu'nun Balkanların, Kuzey Afrika'nın, Kafkasya'nın umudunu yeşerten gençler burada. Burada 'kükremiş sel gibi bendini çiğnemiş aşan' TEKNOFEST gençliği var. Ben Bu gençlikle gurur duyuyorum.

Başörtüsü üzerindeki baskıları tek tek ortadan kaldırdık. 28 şubatın kirli zihniyetini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık. Eğitimde fırsat eşitliği olmak üzere sizlerin önünü açacak pek çok hizmetleri ayağınıza getirdik.

Daha ülkemize kazandıracağımız pek çok reform yatırım ve hizmet var.