Canlı yayında bilirkişinin ifşa edilmesine ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısının şüpheli Seda Selek'in hazırlayıp sunduğu programda Halk TV'de canlı yayınlandığı ve akabinde basın toplantısındaki hususlara ilişkin kamuoyu baskısı oluşturmaya yönelik müşteki S.B'nin isminin programda açıklanarak canlı yayında konuşulmaya devam edildiği kaydedildi.

Şüpheli Barış Pehlivan'ın müştekiyi telefonla arayarak irtibat kurmaya çalıştığı ve rızası olmadan aralarındaki konuşmayı kaydettiği belirtilen iddianamede, müştekinin konuşmak istemediğini ısrarlı şekilde beyan etmesine rağmen Pehlivan'ın görüşmeleri kayıt altına aldığının bilinciyle konuşmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

İddianamede, müşteki S.B. ile gerçekleşen telefon görüşmesinin sesinin Pehlivan tarafından dışarıya verildiği, tutuklu şüpheli Kürşad Oğuz'un sesi kayıt cihazıyla kaydettiği bilgisi verildi.

Kaydın Oğuz tarafından şüpheli Suat Toktaş'a gönderildiği ifade edilen iddianamede, Toktaş'ın da kaydı şüpheli Selek'e gönderdiği ve canlı yayında yayınlandığı aktarıldı.

İddianamede, söz konusu görüşmelerin şüpheli Seda Selek'in moderatörlüğünü yaptığı programda canlı olarak yayınlandığı anımsatılarak, "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere müştekinin bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasının amaçlandığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da müştekinin İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevi etkilenmeye çalışıldığının hedeflendiği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

- CEZA İSTEMİ

İddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 4 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.