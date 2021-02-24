Canlı yayında büyük gaf! Yalanı ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kaldı

24 Şubat 2021 Çarşamba 16:19 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:24

Ayşenur Arslan Halk TV'de yayınlanan programında Türkiye ve dünyada yapılan kovid aşılamalarına ilişkin yorumlarda bulunurken yaptığı gaf sosyal medyada yoğun tepki gördü. Türkiye'nin aşılamada 20-25'inci sırada olduğunu iddia eden Arslan canlı yayın konuğunun, Türkiye'nin nüfusa oranladığımızda ilk 5'te olduğunu hatırlatması üzerine, 'Nasıl canım? Delirdin mi? Mümkün değil. Söz konusu değil. İlk 20'de kesin yok. Hatta 25'ten sonra geliyor.' ifadeleriyle karşı çıktı.

Mesnetsiz iddialarıyla çıkışını desteklemek isteyen sunucu her kontrolünde Türkiye sıralamasını yavaş yavaş yükseltti. Halk TV sunucusu, yaklaşık 1 dakika sonra özür dileyerek, Türkiye'nin yüzde 8'e varmasıyla aşı sıralamasında 7. sırada olduğunu belirtti.