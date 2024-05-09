24 TV'de yayınlanan Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programına konuk olan Gazeteci Ahmet Tezcan, CHP'deki tavır değişikliklerinin altını çizerek "Ben 2028 yılında CHP'nin sürpriz bir şekilde adayının Abdullah Gül olacağını düşünüyorum." dedi.

Ahmet Tezcan'ın konuşmalarından satır başları:

CHP'deki tavır değişikliğinin arkasında Abdullah Gül'ün olduğunu düşünüyorum. 2028'de CHP'nin sürpriz bir şekilde adayının Abdullah Gül olabilme ihtimali var. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu'nun görmemiş olmasına ihtimal vermiyorum.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de zapt edilemez, öngörülemez bir tarafı var. Başkanlık yarışında yeni planlar yapacaklar, İmamoğlu'nun planlarını göz ardı etmemeliler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'i kabul etti. Özel'in görüşmenin ardından açıklamaları, henüz sınanmamış sözlerdir. Türkiye'nin dış politikasında Irak, İsrail ve Gazze konusunda Özel'in, TBMM'de nasıl tepkiler vereceğini görmek lazım.