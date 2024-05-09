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Canlı yayında çarpıcı iddia: CHP'nin 2028 adayı Abdullah Gül olacak!

24 TV'de yayınlanan 'Açık Görüş' programına konuk olan Gazeteci Ahmet Tezcan, CHP'nin tavır değişikliklerine dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tezcan, CHP'nin 2028 yılında sürpriz adayının Abdullah Gül olacağını iddia etti.

9 Mayıs 2024 Perşembe 01:12 - Güncelleme:
Canlı yayında çarpıcı iddia: CHP'nin 2028 adayı Abdullah Gül olacak!
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24 TV'de yayınlanan Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programına konuk olan Gazeteci Ahmet Tezcan, CHP'deki tavır değişikliklerinin altını çizerek "Ben 2028 yılında CHP'nin sürpriz bir şekilde adayının Abdullah Gül olacağını düşünüyorum." dedi.

Ahmet Tezcan'ın konuşmalarından satır başları:

"CHP'NİN 2028'DE SÜRPRİZ ADAYI ABDULLAH GÜL OLACAK"

CHP'deki tavır değişikliğinin arkasında Abdullah Gül'ün olduğunu düşünüyorum. 2028'de CHP'nin sürpriz bir şekilde adayının Abdullah Gül olabilme ihtimali var. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu'nun görmemiş olmasına ihtimal vermiyorum.

"İMAMOĞLU'NUN PLANLARINI GÖZ ARDI ETMEMELİLER"

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de zapt edilemez, öngörülemez bir tarafı var. Başkanlık yarışında yeni planlar yapacaklar, İmamoğlu'nun planlarını göz ardı etmemeliler.

"ÖZEL'İN TEPKİLERİNİ GÖRMEK LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'i kabul etti. Özel'in görüşmenin ardından açıklamaları, henüz sınanmamış sözlerdir. Türkiye'nin dış politikasında Irak, İsrail ve Gazze konusunda Özel'in, TBMM'de nasıl tepkiler vereceğini görmek lazım.

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