Canlı yayında çarpıcı İsrail iddiası: Netanyahu'nun yeni hedefi Suriye mi?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşmasının ardından partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için "Gelsin Meclis'te DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse 'Umut Hakkı'ndan yararlanmasının önü ardına kadar açılsın" çağrısında bulundu.

ÖCALAN'DAN CEVAP GELDİ!

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından, DEM Partili Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Öcalan görüşmede "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını gönderdi.

GOLAN'DA NELER OLUYOR?

Bebek katili Öcalan'ın açıklamaları PKK üzerinde nasıl bir etki yarattı, sonuçları neler olabilir? Bahçeli'nin davetinden sonra örgüt içerisinde ikiye bölünme olabilir mi? PKK'nın finansörleri ABD ve İsrail'in yeni planı ne? Golan Tepeleri'nde neler oluyor? Yeni hedef Suriye mi? Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde yayınlanan "Açık Görüş" programına konuk olan Prof. Dr. İpek Özkal konuyla alakalı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

"ÖCALAN'IN AÇIKLAMASI PKK'YI TELAŞLANDIRDI"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının terör örgütü PKK'yı ikiye böldüğünü iddia eden Siyaset Bilimci - Akademisyen Prof. Dr. İpek Özkal, "Terörist elebaşı Abdullah Öcalan kendisi ile görüşmeye gelindikten sonra 'Siyasi ve hukuki zeminde görüşmelere açığız' mesajı verdi. Bebek katili Öcalan'ın açıklaması terör örgütü PKK'yı telaşlandırdı. Devlet Bahçeli'nin de açıklaması da tamda on ikiden vurduğunu gösterdi. Çünkü Sayın Bahçeli'nin mesajının altında yatan nedenin PKK içerisinde bir kargaşa yaratmak ve 'liderimiz kim?' sorusunu tartıştırmak olduğunu düşünüyorum." dedi.

"BAHÇELİ'NİN MESAJI YERİNE ULAŞTI"

İpek Özkal, "Bebek katili Öcalan'ın Suriye üzerinde oldukça etkisi olduğunu söyleniyordu. Ama yapılan bu açıklamadan sonra, 'Öcalan istese de biz istemeyiz, silahı bırakmayız' sesleri geldi. Gerçekten içlerinde bir karmaşa mı var? Bebek katili Öcalan'ın PKK üzerinde ne kadar etkisi var? Bana göre Sayın Bahçeli'nin mesajı yerine ulaştı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE PKK İLE MÜCADELESİNE DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesine devam edeceğinin altını çizen Özkal, "Tabi bebek katili mecliste konuşmayacaktı, Bahçeli 'gelin bu meseleyi çözelim' mesajı verdi. PKK kuruluşundan itibaren 'bela' olmuş örgütlerden bir tanesi. Bunlar çocukları kaçırıp tecavüz ediyorlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıyorlar, gençlerimizi etkiliyorlar. Böyle bir örgütle Türkiye Cumhuriyeti kesinlikle mücadele etmeye devam edecek." dedi.

ABD VE İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ SURİYE Mİ?

Özkal, "İsrail ve Amerika'nın Suriye'de 'Kürt kartını' oynayacağını biliyoruz. Ve orada PKK ve YPG'ye çok açık destek verdiğini görüyoruz. Hem maddi hem lojistik olarak PKK'nın yanında olduklarını biliyoruz. Özellikle Netanyahu, Golan Tepeleri'ni karıştırmaya çalışıyor. Çünkü Golan Tepeleri, özellikle savunma için çok önemli bir merkez. Netanyahu ve ABD arkalarını oraya vererek Suriye içerisinde bir karışıklık çıkarmaya çalışıyorlar. Özellikle bu dönemde terörle mücadelemizi daha güçlü tutmalıyız." dedi.