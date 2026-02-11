İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
  • Canlı yayında CHP provokasyonuna çarpıcı yorum: Pusulasını kaybetmiş bir anlayış
Güncel

Canlı yayında CHP provokasyonuna çarpıcı yorum: Pusulasını kaybetmiş bir anlayış

24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında yeni bakanların yemin töreni öncesi TBMM'de yaşanan tartışmalar masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'nin tavrını “siyaset üretememenin göstergesi” olarak nitelendirdi.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2026 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Canlı yayında CHP provokasyonuna çarpıcı yorum: Pusulasını kaybetmiş bir anlayış
ABONE OL

24 TV ekranlarında Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş'te siyasetin gündemi değerlendirildi.

"SİYASET ÜRETEMEMENİN BİR GÖSTERGESİDİR"

Yeni Bakanların Meclis'te yapacağı yemin öncesi CHP'li vekiller kürsü provokasyonuna kalkıştı. Meclis'te yaşanan arbedeyi değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, darbe dinamiğine dikkat çekerken, "Şimdi ise darbe dinamiği harekete geçmemiş; artık ne yapacaklarını şaşırıyorlar, nasıl saldıracaklarını, nereden problem çıkaracaklarını bilemiyorlar. Hakikaten bu, siyaset üretememenin bir göstergesidir." İfadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Cemal Zehir'de sorunun CHP'nin kendisi olduğunu vurgulayarak, "Bugün karşımızda bir siyasi parti değil, pusulasını kaybetmiş bir anlayış var. Burada milletin değerleriyle kavga eden, devletin duruşunu anlamayan bir zihniyet söz konusu." Sözlerini söyledi.

