Canlı yayında CHP provokasyonuna çarpıcı yorum: Pusulasını kaybetmiş bir anlayış

24 TV ekranlarında Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş'te siyasetin gündemi değerlendirildi.

"SİYASET ÜRETEMEMENİN BİR GÖSTERGESİDİR"

Yeni Bakanların Meclis'te yapacağı yemin öncesi CHP'li vekiller kürsü provokasyonuna kalkıştı. Meclis'te yaşanan arbedeyi değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, darbe dinamiğine dikkat çekerken, "Şimdi ise darbe dinamiği harekete geçmemiş; artık ne yapacaklarını şaşırıyorlar, nasıl saldıracaklarını, nereden problem çıkaracaklarını bilemiyorlar. Hakikaten bu, siyaset üretememenin bir göstergesidir." İfadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Cemal Zehir'de sorunun CHP'nin kendisi olduğunu vurgulayarak, "Bugün karşımızda bir siyasi parti değil, pusulasını kaybetmiş bir anlayış var. Burada milletin değerleriyle kavga eden, devletin duruşunu anlamayan bir zihniyet söz konusu." Sözlerini söyledi.