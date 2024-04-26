Seçimlerden yenilgiyle çıkan ve olağanüstü kurultaya giden İYİ Parti'de kurultaya sayılı günler kaldı.

AKŞENER DÖNEMİ SONA ERİYOR

Olağanüstü seçimli kurultayda mevcut başkan Meral Akşener, aday olmayacağını açıkladı. 27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda; Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık yarışında yer alacak.

AKŞENER KURULTAYA KATILMAYACAK MI?

24 TV ekranların yayınlanan 'Temsil Heyeti' programına konuk olan Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer, İYİ Parti kurultayına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Meclis içerisinde edindiği kulis bilgilerini canlı yayında paylaşan Tümer, canlı yayında Meral Akşener'in kurultaya katılmayacağını iddia etti.

İYİ PARTİ'DE KONGRE SÜRECİ



Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer (@didemozeltumer): Bir isim bize Meral Akşener'in kurultaya gelmeyebileceğini söyledi. Bir iddia. Gelip gelmeyeceği önemli olur. (Akşener) Eğer partisine veda etmezse enteresan bir tablo çıkar. pic.twitter.com/yvhb8mGXyW — 24 TV (@yirmidorttv) April 25, 2024

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer'in açıklamalarından satır başları:

"KASITLI BİR TUTUM VAR"

Parti içinde kurultaya misafir izleyici almama konusu büyük bir tartışma yarattı. Çünkü bir kesim tanıklık olmasın diye kendi içlerine kapanıp bir şeyler yapmak istiyorlar. Ancak parti içi düzenleme komitesinden yapılan açıklamada; salonun 3 bin kişilik olduğu ve delegeler, doğal üyeler ve müşahitlerle birlikte olunduğu için dışarıdan birilerini almaya mümkün olmayacağı ifade edildi. İYİ Parti'de taraflardan bazıları, bu tutumun kasıtlı bir tavır olduğu ve benzerlerinin geçmişte de yapıldığı imasında bulundular.

"UZLAŞMA SAĞLANMADI, DİRETİLDİ"

Dün akşam İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun yaptığı açıklamada, yayınlanan kararda tüm tarafların uzlaştığını söyledi. Fakat sonra taraflardan böyle bir uzlaşmanın sağlanmadığı aksine diretildiği yanıtı geldi.

"TOLGA AKALIN SEÇİMİ 2. TURA BIRAKABİLİR"

İYİ Parti Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin ağırlıklı olarak 5 aday var. Yarış Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Milletvekili Koray Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın olmak üzere 3 kişi arasında geçmesi bekleniyor. Meclisteki hava 2 milletvekili arasında yarışın gerçekleşeceği yönünde ama Tolga Akalın'ın de alacağı oy ile ikinci tura bırakabileceği söyleniyor.

"MERAL AKŞENER KURULTAY'A GELMEYECEK"

Bir isim bize Meral Akşener'in kurultaya gelmeyeceğine dair bir iddia söyledi. Gelip gelmeyeceği çok önemli çünkü partisine veda etmezse enteresan bir tablo çıkar. Kırgınlık, partiye dönük bir kırgınlık olur.