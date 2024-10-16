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Canlı yayında deprem paniği! Malatya'nın yerel kanalı ERTV spikerinin korku anları

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın yerel kanalı ERTV spikerine canlı yayında zor anlar yaşattı.

16 Ekim 2024 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
Canlı yayında deprem paniği! Malatya'nın yerel kanalı ERTV spikerinin korku anları
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Malatya'da gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında bir televizyon spikeri, canlı yayında depreme yakalandı. "Arkadaşlar jenerik mi girsek" diyen spikerin zor anları dikkatlerden kaçmadı.

ER TV'nin spikeri Hülya Kaya, yaptığı açıklamada, Malatya'da son zamanlarda meydana gelen depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Depremlerin psikolojik olarak kendilerini etkilediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Canlı yayındayken 10.46'da bir deprem yaşandı. Depreme canlı yayında yakalandık korkunçtu. Evinde, işinde, sokakta yakalanan herkes gibi biz de işimizin başındayken yakalandığımız bu depremden fazlasıyla etkilendik. Travmatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Psikolojimizin iyi olmadığını her fırsatta söylüyoruz."

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