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Canlı yayında dikkat çeken yorum: İsrail, Türkiye ile karşı karşıya gelecek

Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, “Türkiye'nin sahadaki gücüne” değinerek işgalci İsrail ile ilgili çarpıcı bir detaya daha canlı yayında yer verdi.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 23:51 - Güncelleme:
Canlı yayında dikkat çeken yorum: İsrail, Türkiye ile karşı karşıya gelecek
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Filistin'de toplama Yahudilerle kurulan Siyonist devlet İsrail, Gazze'de adeta yaşam alanı bırakmadı. Öte yandan Arz-ı Mev'ud hayaliyle çevredeki ülkelere de saldırılar başlatan soykırımcı İsrail'in bir gün sonunun geleceğini söyleyen Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, 24 TV'de Basın Ekspres programında çarpıcı açıklamalara yer verdi.

İsrail için 'İslam dünyasının kalbindeki mikrop' diyen Özer'in, "İsrail, Türkiye ile karşı karşıya gelecek" ifadeleri merak uyandırdı.

"MUHAKKAK SURETLE KARŞI KARŞIYA GELECEK"

Özer, konuya ilişkin şunları kaydetti:

O mikrop bir şekilde imha edilmek zorunda. İsrail'le İslam dünyasının devam edebilme ihtimali yoktur. Muhakkak suretle İsrail, Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Biz sadece bunu biraz erteleyebiliriz.

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